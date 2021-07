LIMITED EDITION: Kim Kardashian i Skims sin pop up-butikk i Los Angeles i USA. Foto: GREG SWALES / NYTNS

Kim Kardashian-merke leverer undertøy til USAs OL-team

Kolleksjonen består av sports-BH-er, topper, singleter, sykkelshortser og truser.

Av Emma Fondenes Øvrebø

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kim Kardashian annonserte nyheten på sosiale medier mandag denne uken, skriver CNN.

– Siden jeg var 10 år gammel, har stefaren min fortalt alt han vet om OL. Mens jeg har sett atletene konkurrere, har jeg fått stor forståelse for dedikasjonen og æren som ligger bak, skriver hun på Instagram.

Kvinnekolleksjonen består av sports-BH-er, topper, singleter, sykkelshortser og truser med det amerikanske flagget, de fem OL-ringene og laget sine sponsorer.

– Det er en ære å dele at Skims skal designe undertøy, pyjamaser og loungewear for USAs OL-team, som skal konkurrere i Tokyo, skriver stjernen.

Sommer-OL i Tokyo er de 32. olympiske sommerlekene og skulle etter planen holdes i 2020, men på grunn av coronapandemien er lekene utsatt til 2021. Lekene starter fredag 23. juli og avsluttes søndag 8. august.

– Takk til de fantastiske atletene

Kardashian har reist sammen med stefaren og familien til ulike OL-møter i hele verden. På hvert stoppested har hun kjøpt en OL-t-skjorte som en suvenir.

Hun omtaler Caitlyn Jenner som sin stefar på Instagram. 30. juli 1976 vant Jenner - som konkurrerte som Bruce Jenner - gull i tikamp for menn ved OL i Montreal. Jenners 8617 poeng satte verdensrekord.

Nylig annonserte Jenner at hun ønsker å bli guvernør i California.

Kampanjefotografiene viser at plaggene modelleres av forskjellige medlemmer av USA sitt OL-lag, inkludert basketballspiller A'ja Wilson og OL-utøver Scout Bassett.

Fotballstjernen Alex Morgan er avbildet i en hvit singlet med et stort amerikansk flagg og den olympiske logoen.

– Takk til de fantastiske atletene på USA-teamet som deltok, skriver Kardashian under bildene.

EN ÆRE: Kim Kardashian annonserte nyheten på sosiale medier mandag denne uken. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Kontroversielt

Klesmerket har tidligere skapt kontrovers i Japan. I 2019 lanserte de merkenavnet «Kimono» som er et ordspill på hennes navn og det tradisjonelle japanske plagget.

Da ble Kardashian beskyldt for kulturell appropriasjon, som førte til Twitter-protester under emneknaggen #KimOhNo.

Etter at stjernen forsøke å etablere varemerket, skrev ordføreren i Kyoto, Daisaku Kadokawa, et åpent brev til Kardashian: «Vi mener at navnet «Kimono» skal deles med hele menneskeheten som elsker Kimono, derfor bør ikke dens kultur bli monopolisert».

Kardashian svarte at merkene hennes var «bygget på inkludering og mangfold», før de omdøpte klesmerket til Skims.

Hun har også en sminkekolleksjon, KKW Beauty, og KKW Fragrance. OL-kolleksjonen vil være tilgjengelig i Skims sin nettbutikk fra midten av juli.

I februar leverte Kim Kardashian inn skilsmissesøknaden for å avslutte sitt snart syv år lange ekteskap med Kanye West. Sammen har de barna North, Chicago, Psalm og Saint.

Daily Mail skriver at rapperen – fire måneder etter nyheten om skilsmissen - har fjernet både Kim, Kourtney (42) og Khloe (36) fra listen over dem han selv følger.