Harald Eia skal til Schibsted: − Gleder meg

Profilene fra NRK-podkastene Radioresepsjonen og Friminutt har allerede meldt overgang til Schibsted. Nå får Schibsted også Harald Eia på laget.

Det melder Schibsted i en pressemelding.

– Jeg gleder meg til å være med det kreative laget som skal skape morsomme og interessante podcaster på Schibsteds nye podkast-platform. Dette blir en gøyal lekegrind for meg og de andre kokko folka som skal få boltre seg med prating og tull. Det eneste jeg frykter er å bli lurt inn i et bisart podcastkonsept med Morten Ramm, sier Harald Eia, ifølge pressemeldingen.

Komiker og programleder Harald Eia blir en del av Schibsteds podkastsatsing, med podkast-tjenesten PodMe. I mars ble det kjent at Radioresepsjonen-trioen, Herman Flesvig og Mikkel Niva også blir en del av satsingen.

– Vi skal samle Norges beste podkastinnhold på ett sted, og da synes vi det er utrolig stas at Harald Eia ønsker å komme til oss. Han er en av Norges største komikere, og å kunne styrke laget med hans fantastiske kreativitet, kvalitet og kunnskap føles som en virkelig seier. Ikke minst er jeg glad på vegne av alle de abonnentene vi har, og vil tiltrekke oss i tiden fremover, som vil få eksklusiv tilgang til hans konsepter, sier Siv Juvik Tveitnes, konserndirektør for Schibsteds nyhetsmedier (News Media).

Harald Eia har hatt flere programmer for NRK, blant annet TV-programmet «Sånn er Norge» og podkasten «Sånn er du».

I likhet med Radioresepsjonen og Friminutt-profilene, kan Harald Eia fortsette å lage TV for NRK.

– Den nye avtalen jeg har inngått med Schibsted handler bare om lyd. Jeg kan fortsette å lage TV for NRK såfremt de vil ha det jeg lager. Men jeg har ikke noe konkret på gang akkurat nå, sier Harald Eia til VG

– Det betyr at jeg kan ikke lage radio for NRK. Det innebærer at programmer som «Sånn er du», blir det ikke så lett å fortsette med.

