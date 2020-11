VALG: Lana Del Rey reagerte sterkt da en fan anklaget henne for å stemme på Donald Trump. Foto: Arroyo-OConnor / AFF

Lana Del Rey til fan: «Dra til helvete»

En fan anklaget Lana Del Rey for å stemme på president Donald Trump på Twitter. Det likte ikke sangeren.

Nå nettopp

Etter hvert som resultatene av valget fortsetter å strømme inn, har Lana Del Rey bedt en fan om å «go fuxk yourself», eller «dra til helvete» på Twitter. Dette var etter at fanen anklaget sangeren for å stemme på Donald Trump, skriver NME.

I en nå slettet Twitter-melding skrev en fan: «Jeg bare VET at Elizabeth stemte på Trump. Jeg skulle ønske jeg kunne søke opp hennes stemmer i et stemmeregistreringer», og henviser da til Lana Del Reys virkelige navn - Elizabeth Grant.

Del Rey fikk på en eller annen måte nyss om Twitter-meldingen, og ga et veldig kortfattet svar: «Go. Fuxk. Yourself.»

Dette skriver også Billboard.

Lana Del Rey svarer på en Twitter-melding hvor det står: «Jeg bare VET at Elizabeth stemte på Trump. Jeg skulle ønske jeg kunne søke opp hennes stemmer i et stemmeregistreringer.» Foto: Skjermdump

Meldingen har i ettertid blitt slettet.

Men i en egen Twitter-melding, som også er slettet, avslørte hun som hadde anklaget Del Rey for å stemme på Trump at hun faktisk er fan av sangeren, og hun hevder å ha navnet hennes tatovert på armen.

«Lana sa at jeg skulle dra til helvete selv når jeg har henne tatovert på armen min», skrev brukeren.

Men Del Rey så også denne Twitter-meldingen. Igjen reagerte hun sterkt og svarte raskt:

«Nah, read what u wrote hoe».

Når fanen skriver hun er fan av Lana Del Rey og hevder hun har en tatovering av sangeren, svarer Del Rey: «Nah, read what u wrote hoe» på Twitter. Foto: Skjermdump

Samtidig har det vært en noe travel uke for «Born To Die»-sangeren. Hun kunngjorde nemlig at utgivelsen av hennes kommende album «Chemtrails Over The Country Club» vil bli forsinket til våren.

Hun ga ut hovedsingelen fra albumet, «Let Me Love You Like A Woman», i forrige måned.

Låta fikk terningkast fire av VG.

Publisert: 05.11.20 kl. 10:59

