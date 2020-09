NORSK SKOG: Det er ikke hver dag agent 007, eller Daniel Craig, befinner seg i en norsk skog. Foto: Crockett & Jones

Se det første bildet av Bond i Norge

Ingen fikk øye på agent 007 under den hemmelighetsfulle innspillingen i

Norge.

Det vakte stor oppsikt da den nye James Bond-filmen «No time to die» gjorde opptak i Østmarka og Atlanterhavsveien i fjor.

Men ingen medier eller fans fikk øye på hovedpersonen selv – Daniel Craig, som de siste 14 årene har portrettert den britiske agenten.

Nå er derimot det første bildet av agent 007 fra de norske scenene sluppet. Dette skjer i forbindelse med at det britiske skomerket Crocket & Jones er ute med en ny Bond-kolleksjon.

På bildet, som ligger øverst i saken, ser vi agent 007 befinne seg i en delvis tåkelagt skog.

Eksplosive scener

I filmens seneste trailer skjer det en stor og eksplosiv actionsekvens nettopp i denne skogen: En Land Rover kjører i full fart mot Bond. Han rekker så vidt å kaste seg unna og avfyrer samtidig flere skudd slik at bilen går rundt.

VG har vært i kontakt med Crocket & Jones som kan bekrefte at bildet er fra de norske scenene i filmen. I pressemeldingen, som ble sendt ut fredag, kommer det frem at Bond reiser til Norge i filmen.

«JAMES BOND»: Daniel Craig og Ralph Fiennes i en opphetet diskusjon i den nye «James Bond»-filmen. Foto: Crockett & Jones

– Har stor betydning

Adrian A. Mitchell i filmkommisjonen i Oslo, som legger til rette for filminnspillinger i hovedstaden og regionen rundt, mener Bond-opptakene setter Norge på kartet.

– Det at Bond besøker Norge i filmen og at det ble gjort opptak her har helt klart vært av stor betydning. Flere andre filmprosjekt av samme dimensjon oppdaget Norge og mulighetene her på grunn av dette. De positive erfaringene produksjonen gjorde i Norge har også fått flere ben å gå på. Det kan vi også takke det lokale næringsliv, og ikke minst den lokale filmindustrien for, sier han og legger til:

– Disse investeringene er veldig positive, og en bedre mulighet for samtidig å profilere Norge skal en lete lenge etter, mener Mitchell.

Craigs svanesang

– Den gigantiske filmproduksjonen fikk refundert totalt 15 056 056 kroner fra NFI (Norsk filminstitutt) etter hvor mye penger som ble brukt på de norske opptakene, opplyser Jakob Berg, informasjonsrådgiver i NFI.

NFIs insentivordningen er en refusjonsbasert ordning der film og serieproduksjoner med bred internasjonal distribusjon kan søke om tilskudd til å dekke inntil 25 prosent av godkjente kostnader i Norge, står det på NFI sine sider om ordningen.

Bond-filmen ble tilbudt en tilskuddsramme på 47 millioner kroner, den største i insentivordningens historie, men de endte opp med å bruke 15 millioner kroner.

– Det er ofte de bruker mindre enn beregnet, forklarer Berg.

«No time to die» er den femogtyvende Bond-filmen i rekken og skulle egentlig ha norsk premiere i april, men på grunn av coronapandemien ble premieren flyttet til 13. november.

Dette blir Daniel Craigs femte og aller siste film som agent 007. På rollelisten finner vi også navn som Rami Malek, Léa Seydoux, Ana de Armas, Jeffrey Wright og Ralph Fiennes.

Foruten Norge er «No Time to Die» spill inn i Jamaica, Skottland, Italia, Færøyene, London og Pinewood Studios, som har huset nesten alle filmer i serien siden den første «Dr. No» fra 1962.

