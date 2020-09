Ellen DeGeneres på GLAAD Media Awards i Beverly Hilton Hotel i 2015. Foto: Richard Shotwell / TT NYHETSBYRÅN

Ellen DeGeneres beklager: – Jeg er så lei meg

Etter en turbulent sommer er Ellen DeGeneres tilbake på skjermen.

Tidligere i september lovet talkshow-stjernen å snakke ut om den tøffe tiden, etter flere måneder med anklager om dårlig arbeidsmiljø.

Med en sarkastisk tone starter hun showet sitt med å beskrive sommeren sin som «flott», før hun så går inn på anklagene som har blitt rettet mot henne.

– Jeg er så glad for å være tilbake i studio. Det er mange ting jeg vil snakke om, og jeg har gledet meg til å snakke om det direkte, sier talkshow-stjernen.

DeGeneres anerkjenner anklager om et giftig arbeidsmiljø, og beklager seg så til alle ansatte som har vært negativt berørt av dette.

– Jeg tar det svært alvorlig, og jeg vil si at jeg er så lei meg for alle som har vært berørt av dette. Jeg vet at jeg er i en posisjon med privilegium og makt, og jeg har innsett at med det så kommer ansvar, og jeg tar ansvar for det som skjer på showet mitt, sier DeGeneres.

Videre sier hun at de har tatt flere runder innad i produksjonen, og at de nå har gjort nødvendige tiltak.

– I dag starter vi et nytt kapittel, sier hun.

Det hele startet da Buzzfeed juli publiserte en artikkel der flere ansatte og tidligere ansatte skal ha uttrykket sin misnøye med arbeidsmiljøet.

Det førte til at Warner Bros. startet en intern gransking. I midten av august ble tre ledere i produksjonen av «The Ellen DeGeneres Show» sparket.

Talkshow-veteranen beklaget seg allerede i juli, i en e-post til sine ansatte.

Hun var «forpliktet til å sikre at dette ikke skjer igjen» og ba ytterligere om unnskyldning i et videomøte med teamet sitt i august.

