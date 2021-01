JOBBET SAMMEN: Ellen DeGeneres og Cloris Leachman jobbet sammen i «The Ellen Show» i 2001 og 2002. Foto: TAMMIE ARROYO / TMRRY ARROYO / AP / NTB

Oscar- og Emmy-vinner Cloris Leachman er død

Skuespilleren Cloris Leachman er død. Hun ble 94 år gammel.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det bekrefter hennes manager Juliet Green til Variety.

– Det har vært et privilegium å jobbe med Cloris Leachman, en av de mest fryktløse skuespillerne i vår tid. Ingen var som Cloris. Med et enkelt blikk hadde hun evnen til å knuse hjertet ditt eller få deg til å le så du griner, sier Green.

Ifølge Variety døde 94-åringen av naturlig årsaker tirsdag kveld.

Leachman har vært å se på skjermen siden 1940-tallet, men hun fikk først sitt store gjennombrudd med sin rolle som Phyllis Lindstrom i «The Mary Tyler Moore Show» på 70-tallet, som fikk sin egen spin-off-serie med navn «Phyllis».

Hun har også vært å se i blant annet «Lassie», «The Ellen Show» og «Malcolm i midten».

I 1971 vant hun Oscar for beste birolle for «The Last Picture Show». Hun har også vunnet Golden Globe for «Phyllis», og hele åtte Emmy-priser.