Ida Johansen Aaserud har blitt felt i Fim. Foto: Roy Darvik/TV 3

Ida Johansen Aaserud felt i Fim: − Indirekte reklame for leppeforstørrelse

Den tidligere «Paradise Hotel»-deltageren har ifølge Fim indirekte reklamert for kosmetiske inngrep på sin Instagram-profil.

Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) har kommet med en ny fellelse. Denne gangen er det Ida Johansen Aaseruds markedsføring for selskapet Beauty Medical Oslo. Både selskapet og Aaserud er felt for den aktuelle kampanjen.

Aaserud har ikke svart VG på spørsmål om hun vil kommentere saken.

På Aaseruds Instagramprofil handler markedsføringen av Beauty Medical Oslo tilsynelatende om hudbehandling. I Fims fellelse står det:

«Aaserud gir imidlertid en generell anbefaling av et selskap som i stor grad reklamerer for kosmetiske inngrep i sin kommunikasjon.»

Og videre heter det:

«Linken i influencerposten viser direkte til en side som har en rekke «før og etter»-bilder av leppeforstørrelser av ulike slag. Etter Fims syn fremmer Aaserud her indirekte kosmetiske inngrep.»

Etter en helhetsvurdering vurderer Fim denne kampanjen til å være i strid med Fims retningslinjer. Klageren har dermed fått medhold, står det.

Aaseruds Instagraminnlegg der hun reklamerer for hudpleie hos Beauty Medical Oslo:

– Bidrar til kroppspress

Fim skriver i vedtaket at Aaserud har en stor andel unge følgere, og at profilen hennes generelt i stor grad vektlegger kropp, utseende og posering.

Aaserud har nesten 60.000 følgere på Instagram.

– Det bidrar til kroppspress, sier sekretariatsleder i Fim, Wenche Jacobsen.

Aaserud har ikke direkte reklamert for kosmetiske inngrep som for eksempel leppeforstørrelse, men hun har lenket til Beauty Medical Oslos profil etter en sponset hudbehandling. På Beauty Medical Oslos profil fremkommer det en rekke bilder av leppebehandlinger, eller før og etter-bilder.

– Det er ikke forenlig med de retningslinjene som ligger til grunn i Fim. Indirekte reklame for leppeforstørrelse er ikke greit, sier Jacobsen.

– Men hun har ikke direkte reklamert for kosmetiske inngrep, bare hudbehandling?

– Omgåelse av retningslinjene er ikke ok.

Beauty Medical Oslo: Uenig

I vedtaket finner man tilsvar fra Beauty Medical Oslo:

«Beauty Medical er en klinikk som tilbyr en rekke ulike behandlinger og derfor vil vår feed bære preg av det.»

Videre står det:

«Hvis du scroller nedover feeden vår til tiden der Ida fikk en sponset hudpleiebehandling ser du at i den aktuelle tidsperioden hadde vi mer fokus på hud. Hun har aldri fått sponset noe fillerbehandling av oss, på lik linje som alle andre. Vi sponser INGEN med dette og ber heller aldri om markedsføring angående dette.»

Samtidig står det at de har tatt flere runder internt om hvorvidt de skal sponse «influencere».

«Dette er det ene av kanskje maks tre sponsede innlegg siden vi startet opp. Vi ønsket et samarbeid med Ida for å få mer fokus på at vi tilbyr hudpleie og for å fronte klinikken vår som et fint sted der man møter hyggelige, imøtekommende ansatte som tar vare på deg.»

Sandra Romano, eier av Beauty Medical Oslo og kosmetisk sykepleier, sier hun ikke er enig i Fims vurdering.

– Vi har aldri en eneste gang sponset noen med noen injeksjonsbehandlinger, og veldig mange unge jenter som kommer inn til oss, sender vi oftest ut igjen. Vi har et stort et ansvar for å bygge opp selvtilliten til unge jenter, sier hun.

Hun forteller at majoriteten av kundene deres er i aldersgruppen 35–40 og opp mot 55–60 år.

– Vi er i et yrke som det er viktig at utføres av kvalifisert helsepersonell med etikk og integriteter i behold. Vi har veldig få pasienter i den yngre klassen, og når de kommer er det oftest med akne. Vi ønsker på riktig å gi mer kunnskap som kan hjelpe, og det handler aldri om lommeboka eller om å være pen, avslutter Romano.