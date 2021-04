INFLUENCER: Bianca Ingrosso, her i juryen i svensnke «Talang» i mars. Foto: Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN

Bianca Ingrosso sammen med eksen igjen

To måneder etter at hun meldte om brudd med Phillippe Cohen (27), opplyser Biana Ingrosso (26) at de har funnet tilbake til hverandre.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Det kommer frem i podkasten «Ursäkta», ifølge Aftonbladet.

– Vi er sammen igjen, sier den svenske influenceren og legger til at «det føles kjempefint».

– Han er så jævlig sexy, sier hun om kjæresten, som i mars gikk ut på Instastory og ba folk slutte å sende stygge meldinger til ekskjæresten hans i sosiale medier.

Cohens utspill kom etter at Ingrosso hadde gått ut og forklart hvor mye hat hun får i innboksen hver dag.

Berg- og dalbane

Forholdet mellom de to har vært av og på i flere år.

Nyheten om bruddet kom i februar, etter måneder med spekulasjoner om knute på tråden. Da røpet Bianca at det hadde vært slutt i flere måneder.

– Det som har skjedd det siste halvåret i livet mitt, har jeg virkelig ønsket å holde for meg selv, fortalte Bianca på sin YouTube-kanal.

Bianca, også kjent gjennom realityserien «Wahlgrens verden», er datter til Pernilla Wahlgren (53) og Emilio Ingrosso (55).

Fra 2018–2019 økte 26-åringen omsetningen fra 6,7 millioner til 17,4 millioner. Det gjøre henne til en av Sveriges mest innbringende influencere. Bianca har over 1,2 millioner følgere på Instagram.