FRA AFTERSKI TIL SYDEN: Snart startet innspilling av neste sesong av «Ex on the Beach» i Hellas. Bildet er fra forrige sesong «Ex on the Beach – Afterski», og ble spilt inn i Norge. Montasje: Discovery

«Ex on The Beach» flytter innspilling til Hellas: − Strenge smitteverntiltak

Discovery Norge flytter innspillingen av «Ex on the Beach» fra Norge til utlandet, selv om de risikerer at regjeringens reiseråd forlenges.

På grunn av coronasituasjonen valgte Discovery Norge tidligere i år å flytte innspilling av «Ex on the beach» fra sørlige strøk til Norge, og lage en «afterski»-versjon i Hemsedal.

I august starter innspilling av sesong fem, og nå har kanalen bestemt at både produksjon og deltagere flyttes til Hellas.

– Verden er dessverre ikke helt tilbake til normalen ennå, men med strenge smitteverntiltak satt på plass av både produksjon og helsemyndigheter er vi sikre på at vi skal levere en fartsfylt, men også trygg sesong av «Ex on The Beach», sier Magnus Vatn, programdirektør i Discovery Networks.

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder foreløpig til 1. juli 2021.

– Hva gjør dere dersom reiserådet forlenges?

– Det er for tidlig å si noe om en hypotetisk situasjon nå, og man må huske at dette ikke er en ferietur. Dette er en profesjonell arbeidsplass, og en profesjonell og isolert setting med egne, velprøvde rutiner og ordninger, sier kommunikasjonsrådgiver Ola-Magnus Svihus.

Hellas har hatt 17 326 registrerte smittetilfeller de siste 14 dagene. Det er 167 smittetilfeller per 100.000 innbygger. Smittetrenden er synkende, og har vært det siden midten av april.

Hellas er for øyeblikket definert som rødt land av FHI. Slik reisereglene er nå betyr det at man oppholde seg på karantenehotell ved hjemkomst etter reise fra Hellas.

Norge har til sammenligning 3804 registrerte smittetilfeller de siste to ukene, som er 70 smittede per 100.000 innbygger. Også her til lands er trenden synkende.

– Mer forutsigbar

Svihus sier de har funnet et lite sted i Hellas, og at deres rutiner ofte vil være strengere enn både norske og lokale anbefalinger og påbud.

– Situasjonen i verden begynner nå å bli mer forutsigbar, vaksineprogrammet i både Norge og Hellas er godt i gang, og vi er helt sikre på at vi skal levere en morsom, men også fullstendig trygg produksjon.

– At Paradise Hotel gjorde årets innspilling i utlandet skapte reaksjoner. Hva tenker dere om det, og er dere forberedt på kritikk selv?

– Situasjonen i både Norge og Europa begynner nå å se lysere ut, og vi har jobbet i nesten halvannet år med hvordan vi kan trygge en ny produksjon av «Ex on The Beach i utlandet». Så vidt jeg har forstått, sender også VG sine egne ansatte for å dekke denne produksjonen og anser den som trygg, så her er vi mange i samme båt, hva kritikk angår.

Bare nye deltagere

Selv om vinterversjonen av serien ikke ble kalt for en såkalt «allstar»-sesong, ble det gjensyn med flere tidligere realitydeltagere.

Discovery opplyser at det i årets sesong derimot kun vil bli nykommere å se i castingen.

For ordens skyld: VGTV-programmet «Panelet» planlegger å sende to reportere til Hellas for å dekke innspillingen.