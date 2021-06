Foto: Jan Petter Lynau

Sturla Berg-Johansen skal bli pappa: − Føles veldig bra

TV-kjendisen delte en gladnyhet fra scenen under Bakgårdsrevyen i Tønsberg mandag.

Av Håkon Kvam Lyngstad

– Det er fantastisk! Ultralydbildet endret alt, sa Berg-Johansen fra scenen ifølge Tønsbergs Blad.

– Jeg er veldig spent på fødselen, jeg vil jo ikke gjøre noe gærent, sier han videre til avisen.

Sturla Berg-Johansen (53) er kjent både som programleder og stand-up-komiker. Han har siden 2019 vært sammen med kunstner Kaja Norum (32).

Nå venter paret en liten gutt, som blir født til høsten.

– Det føles veldig bra! Jeg gleder meg veldig til dette, forteller Sturla Berg-Johansen til VG. Han er forberedt på at hverdagen nok vil endre seg litt når barnet kommer til verden.

– Men jeg jobber jo mye for meg selv, så jeg kan nok tilrettelegge en del. Jeg kommer nok helt sikkert til å bli overraska over hvor mye tid det vil ta. Så jeg er forberedt på at det vil overraske meg da, ler han.

Berg-Johanses samboer, Kaja Norum, er blant annet kjent for å ha malt Berg-Johansen naken, flere år før de ble sammen. Maleriet ble solgt for 72.000 kroner i 2011.

I et intervju med VG i 2011 fortalte hun at det var latter og mye fnising mens de to jobbet med maleriet.

Nå forteller han at hun er i god form så langt i svangerskapet.

– Hun er det bra med. Hun er i knallform, og kommer på premiere i dag, forteller Berg-Johansen mellom prøvene i forkant av kveldens forestilling i Tønsberg.