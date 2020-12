CORONASYK: Astrid Smeplass ble smittet av corona for en stund siden. Foto: Jørgen Braastad

Astrid S på Instagram: Har hatt corona

Artisten opplyser på Instagram at hun mistet både lukte- og smakssansen da hun fikk corona en stund tilbake.

Astrid Smeplass (23) har lørdag en spørsmålsrunde på sin Instagramhistorie.

I den forbindelse har artisten fått spørsmål om hun har hatt det bra det siste året, hvordan helsen har vært, og hvordan pandemien har påvirket henne.

– Jeg har vært veldig glad! Jeg har ikke hatt muligheten til å reise så mye eller spille live. Men jeg har klar å gjøre ferdig albumet over zoom, og jeg har hatt masse jobb, skriver hun.

Videre skriver hun at hun har vært veldig frisk, men at hun for en stund siden ble syk av corona.

– Jeg mistet luktesansen og smaksløkene som var veldig rart. Heldigvis kom jeg meg gjennom det uten å ha en dårlig opplevelse, eller smitte det videre til noen andre, skriver hun.

Smeplass slapp albumet «Leave It Beautiful» 16. oktober, som fikk terningskast 5 av VGs anmelder.

Albumet kom syv år etter at hun brøt den norske lydmuren i «Idol» – og to og et halvt etter at hun ble kåret til «Årets Spellemann».

Flere av låtene kretser rundt følelseslivet etter et samlivsbrudd og andre store livsomveltninger.

Publisert: 12.12.20 kl. 19:18

