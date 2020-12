SLIK LØSTE DE FLOKEN: H.M. Kongen leder statsråd 13. mars 2020 fra Kongsseteren mens H.K.H. Kronprinsen er til stede på Slottet. For å sikre smittevernet er Statsrådet beslutningsdyktig, men ikke fulltallig, og oppsettet er uvanlig Foto: H.M. Dronningen og Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Slik var kongen i statsråd mens han satt i karantene

Her er bildene som viser hvordan slottet løste det konstitusjonelle dilemmaet som oppsto da kongen i karantene skulle være Kongen i statsråd fredag 13. mars. Et statsråd hvor de viktige virustiltakene skulle vedtas.

Dermed ble det til at kong Harald ledet statsråd i Statsrådssalen på slottet via telefon fra Kongsseteren.

I utgangspunktet var det lett å tenke at med kongen i karantene, var den enkle løsningen at kronprins Haakon overtok ansvaret for å lede statsrådet denne fredagen. Men så enkelt var det slett ikke.

H.M. Kongen i samtale med statsminister Erna Solberg 15. mars 2020

Dersom kongen er i landet er det konstitusjonelt sett bare en grunn til at kronprinsen overtar og det er hvis kongen er syk. Men det var han ikke 13. mars. Han var bare i karantene fordi han og dronningen akkurat hadde vært på et tre dager langt statsbesøk i Jordan.

De kom hjem til Norge 5. mars og dermed måtte de nå holde seg hjemme i karantene. «Hjemme» var i dette tilfellet Kongsseteren hvor kongeparet for øvrig også tilbrakte påsken i år.

H.M. Kongen er tilbake på Slottet og leder statsråd 7. mai 2020. H.K.H. Kronprinsen er til stede. For å sikre smittevernet er Statsrådet beslutningsdyktig, men ikke fulltallig, og oppsettet er uvanlig.

– Landet vårt er i en alvorlig situasjon som rammer enkeltmennesker og hele samfunnet. Det er avgjørende at vi alle deltar i den nasjonale dugnaden for å unngå å utsette oss selv eller andre for smitte. Det er derfor viktig at vi alle følger anbefalinger og pålegg fra myndighetene, sa kong Harald i en uttalelse før tiltaket om hjemmekarantene ble kjent.