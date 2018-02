BISATT I KØBENHAVN: Prins Henrik ble bisatt i Christianborg Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix

Ukeblad unnskyldte seg overfor det danske kongehuset

Publisert: 23.02.18 22:47

RAMPELYS 2018-02-23T21:47:24Z

Ukebladet Hänt i veckan skrev blant annet at prins Frederik hatet sin far. Nå har utgiverne lagt seg flate.

Det er et stort oppslag over tre sider i det svenske ukebladet Hänt i Veckan som nå får oppmerksomhet i nabolandet. Ukebladet har dekket begravelsen til danske prins Henrik bredt og har i følge Ekstrabladet.dk blant annet skrevet «Sønnen Frederik hatet sin far”, «Kongen og Silvia skuffet over Margrethe».

På forsiden står det også «Hånlo ved kisten» ved siden av en bredt smilende dronning Margrethe.

Det svenske bladet går langt i å antyde at prins Henrik ønsket seg en statsbegravelse, selv om det i følge Ekstrabladet var prins Henrik eget ønske å ha to mindre bisettelser, én for den nærmeste familie, og en for venner.

Det danske kongehuset gjør ingenting med oppslaget, men unnskyldningen har allerede kommet fra utgiverne Aller forlag.

“Vårt siste nummer av Hänt i veckan har en forside med formuleringer rundt prins Henriks bortgang som vi dypt beklager. Vi har kontaktet det danske kongehuset, står det i meldingen Ekstrabladet refererer fra Stina Abenius, direktør for Aller Media i Sverige.

Prins Henrik døde 13. februar, og ble bisatt 20. februar.