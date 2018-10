MED ORDFØRERKJEDE: Odd-Magnus «Odda» Williamson er tilbake som advokaten Erik Aber i «Aber Bergen». Denne gang med ordførerkjede. Foto: Rune Bendiksen/TV3

«Aber Bergen» på skjermen samme uke som produksjonsselskapet er i retten

Den tredje sesongen av «Aber Bergen» treffer skjermene torsdag. Mandag startet rettssaken hvor ITV Studios Norway har gått til millionsøksmål. - Det er jo helt rått, mener hovedrolleinnhaver Odd-Magnus Williamson.

Odd-Magnus «Odda» Williamson (38) er tilbake som advokat, og nå også ordførerkandidat for KrF, i dramaserien «Abel Bergen ». Den tredje sesongen om advokatkontoret i Bergen blir også muligens det siste, ifølge hovedrolleinnehaveren.

– Det er et slags siste, avsluttende kapittel. Men det er vanskelig å si, man skal aldri si aldri, men jeg føler det er på tide å stenge kontoret i Bergen, sier han til VG.

Om det derimot skulle bli en sesong med «Aber Holmlia», er han imidlertid klar. Gjerne med en kombinasjon av hvite maktposisjoner og gjenger som tema.

– I kontorene over «Kings Pub», det hadde vært bra, da sier jeg ja, sier han spøkefullt.

Produksjonsselskapet i retten

Både KrF-dramaet og varslene av bergenspolitiet gjør den tredje sesongen høyaktuell i disse tider.

For å gjøre det hele et hakk mer meta, er også produksjonsselskapet ITV Studios Norway i retten fra mandag. Det hele dreier seg om et millionsøksmål hvor produksjonsselskapet mener utleier av det opprinnelige studioet har holdt tilbake informasjon om byggestøy, skrev Bergens Tidende tidligere i år.

På bordet ligger også et motsøksmål på samme størrelse, hvor motparten mener det er begått kontraktsbrudd.

– Det er helt fantastisk! Hvorfor i all verden sitter jeg her i Oslo, jeg skal jo stå å prosedere for produksjonsselskapet i Bergen. Det er så mange lag her, det er som filmen «Inception». Det er helt rått, det er ekte drama, penger og prestisje, sier Williamson.

– Hvis det blir en sesong til, så lover jeg at vi skal lage noe som tar utgangspunkt i den saken, fleiper han.

Svak for smisk

Til tross for at han får ta på seg ordførerkjedet i serien, er det ikke noe han kunne vurdert i det virkelige liv. Med mindre han blir utsatt for smisk og overtalelse da.

– Absolutt ikke, på ingen som helst måte, svarer han umiddelbart.

Så:

– Men hvis noen spør.. Nei, nei, nei. Jeg er veldig lett påvirkelig, det er jeg absolutt. Jeg er så svak for ros. Jeg vil ikke spekulere i hva som hadde skjedd dersom jeg hadde levd på 40-tallet og Nasjonal Samling hadde kommet og sagt: «jomen du er jo en så fiffig og driftig type».

Oppgitt over søvn-sutring

Under innspillingen av den tredje sesongen ble det pendling mellom sett og jordmorværelset.

– Jeg fløy fram og tilbake på ultralydundersøkelse. Det var voldsomt, sier Williamson, som ble far i april.

– Småbarnslivet går utmerket altså. Vi har kommet oss inn i den rytmen hvor liv og søvn er tilbake.

Til VG tidligere i år fortalte han om bekymringene rundt å få nok søvn.

– Jeg tok det verre enn jeg trodde. Jeg var så sutrete at du vil ikke tro det. Jeg er ekstremt dårlig på manneinfluensa og lite søvn, spesielt når det er kombinert. Det er pinlig når du ligger ved siden av en kone som akkurat har tatt keisersnitt, også er det jeg som er en så sutrete type fordi jeg har fått 5 timer søvn og er litt pjusk, sier han oppgitt over seg selv.

– Jeg skammer meg.