UTE AV DANSEN: Hverken dansepartneren, dommerne eller programlederne var klar over Frank Løkes nesten-nakenstunt. Foto: Cicilie S. Andersen

Frank Løke ute av «Skal vi danse»

RAMPELYS 2018-09-17T18:37:12Z

Frank Løkes (38) nakenstunt under lørdagens episode falt ikke i god jord hos TV 2, som nå har valgt å ta ham ut av dansen.

Publisert: 17.09.18 20:37 Oppdatert: 17.09.18 22:02

Det blir ingen Frank Løke å se i helgens episode av «Skal vi danse». Løke sjokkerte flere TV-seere under lørdagens episode av da han valgte å stille i tanga.

Flere har reagert på stuntet og nå velger TV 2 og fjerne Løke fra programmet.

Stuntet førte til at Løke fikk sesongens første enere fra dommerpanelet. Den tidligere håndballspilleren og tidligere «Farmen kjendis»-deltageren , fortalte til VG før trening søndag at han ikke angrer på TV-sprellet .

– Nei, jeg er ikke i nærheten av å angre, sa han til VG søndag.

Får ikke fortsette

Løke understreker at det hele var ment som humor, og at han mener stuntet fungerte som nettopp det, men stuntet falt ikke i god jord hos TV 2 som nå har valgt ta ham av programmet.

Kommunikasjonssjef i TV 2 Jan-Petter Dahl sa søndag til VG at Løkes stunt ikke kom til å få noen konsekvenser, men mandag har TV 2 snudd.

– Vi har valgt å ta Frank Løke ut av «Skal vi danse»-konkurransen etter en helhetsvurdering. Både helgens stunt som vi tok avstand fra, Løkes oppførsel i etterkant og uforutsigbarheten han representerer og tydelig gir uttrykk for, spiller inn i den beslutningen. Vi har også et ansvar for dansernes partnere. Senest i dag har han gitt uttrykk for at han ikke er i nærheten av å angre. I ettermiddag omtaler han også dansepartneren på en svært nedsettende måte på Instagram. Derfor reagerer TV 2, sier programredaktør Jarle Nakken i TV 2.





















Frank Løke skulle også være deltager i TV 2-programmet «Kjendis søker kjæreste».

– Vi har gitt Løke beskjed om at vi også avslutter samarbeidet rundt dette programmet. Innspillingen har ennå ikke har startet, sier programredaktør Jarle Nakken.

Såret og skuffet

Lørdag snakket VG med Løkes dansepartner, Tone Jacobsen som var svært skuffet over Løkes nakenstunt .

– Det var flaut, sa Jacobsen til VG i pausen av «Skal vi danse» lørdag.

På TV 2 ble det i forkant av sendingen publisert klipp av «Borat»-drakten og sak om at Løke ønsket nakensjokk på parketten. Flere har derfor spekulert i om det hele var et planlagt PR-stunt. Dette avviser både TV 2 og Løke.

– Dette var hverken diskutert eller godkjent av oss, sier kommunikasjonssjef i TV 2, Jan-Petter Dahl.

Søndag sa Jacobsen til VG at hun vurderte å trekke seg etter stuntet .

– Først var det nok rent sjokk. Jeg var så absolutt ikke forberedt. Frank var i kostyme hele dagen, men tok på seg Borat-drakten under dressen i reklamepausen rett før dansen. Jeg følte meg nesten som et gissel på gulvet. Tanken på bare å forlate parketten, streifet meg ikke der og da. Jeg var så sjokkert. Profesjonelt sett går man jo videre uansett, men jeg kunne egentlig bare gått.

Mandag kveld legger Frank Løke ut et bildet sammen med Jacobsen på Instagram hvor han skriver:

– Takk for meg «Skal Vi Danse». Aldri meningen å såre deg Tone. Du er ei sinnssykt bra og sterk dame. Takk for at du holdt ut med meg i alle disse ukene.

VG har prøvd å komme i kontakt med Løke, men har foreløpig ikke fått svar.