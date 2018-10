GIR UT BOK: 23-åringen har vært lenge vært åpen om at han skal gi ut bok basert på deltagelsen «Ex on The Beach». Det var grunnen til at han ble med i programmet, sier han. Foto: Toke Mathias Riskjær/Discovery

«Ex on The Beach»-Henrik om reaksjonene på boken: - Opplever at de prøver å skremme meg

Reality-deltageren Henrik Elvejord Borg (23) hevder at produksjonsselskapet bak «Ex on The Beach», Rubicon, forsøker å stoppe den kommende boken hans på grunn av avslørende innhold.

Henrik Elvejord Borg har blitt et kjent fjes for mange etter deltagelsen i det utskjelte realityprogrammet «Ex on the beach». Forrige uke bekreftet han og tidligere «Skam»-skuespiller Ulrikke Falch at de to er kjærester .

Borg har vært åpen om at han ville være med på realityprogrammet fordi han skulle skrive en dokumentarisk bok om deltagelsen i etterkant. Nylig ble han kontaktet av en advokat fra advokatfirma Bing Hodneland på vegne av produksjonselskapet bak «Ex on The Beach», Rubicon.

Advokat Christian With fra Bing Hodneland bekrefter at de har vært i kontakt med Henrik Elvejord Borg.

– Bokutgivelse har vært planen hele veien, og det vet Rubicon godt. Derfor synes jeg det er helt merkelig at de reagerer på innholdet i boken først nå, sier Borg til VG.

Han forteller at han skrev på boken sin hver dag under oppholdet på Mauritius, og at produksjonsselskapet Rubicon var inneforstått med dette. Han hevder at han hverken fikk retningslinjer eller kommentarer på skrivingen fra dem underveis i innspillingen.

– Boken er så godt som ferdig, og flere har allerede forhåndsbestilt den, legger han til.

– Jeg lar meg ikke skremme

Ifølge Borg tok Rubicon først kontakt via mail i begynnelsen av september for å «minne han på» at boken hans ikke kan inneholde personkaraktersikker, sensitiv informasjon om enkeltpersoner eller produksjonen, og at han ikke kunne utlevere «forretningssensitiv informasjon».

Det ble også nevnt i mailen fra Rubicon at innholdet i boken kunne få rettslige konsekvenser, forteller Borg.

– Jeg svarte ikke på mailen, og et par dager senere ble jeg kontaktet av advokatfirma Bing Hodneland. Jeg opplever jo at de truer meg med advokat for å prøve å skremme meg. At Rubicon er et stort selskap har ingenting å si for meg. Jeg lar meg ikke skremme. Det er ting som skjedde der inne som må komme frem, sier Borg.

– Har Rubicon spurt deg om å få lese boken?

– Nei, aldri. Men det er nok det de vil. Det er selvfølgelig helt uaktuelt.

Rubicon: - Henrik vil ha blest rundt boken

Programsjef i Rubicon, Gry Elisabeth Devold, sier til VG at de er opptatte av at Borg er sitt redaktøransvar bevisst, og at de har koblet på en advokat for å forsikre seg om at de andre deltagerne og crewet i «Ex on The Beach» informeres om hvordan de blir omtalt i boken hans.

– Vi har hatt dialog med Henrik om boka helt siden vi ble kjent med planene hans før innspilling. Han fikk ha med seg notatblokk inn i villaen, og det er synlig også i programmet at han skriver mye. I og med at han har valgt å publisere på eget forlag, har vi ønsket å bidra til, og forsikre oss om, at han er sitt redaktøransvar bevisst. For vår del handler det i særlig grad om at de andre deltakerne og crewet informeres om hvordan de omtales, og eventuelt får anledning til å bli hørt og komme med innspill. Vår advokat er ekspert på dette feltet, og det er grunnen til at han er koblet på, sier Devold og legger til:

– Når Henrik hevder han blir truet med en rettslig prosess, er nok det mer for å få den blesten rundt boka han får akkurat nå, enn en korrekt gjengivelse av virkeligheten. Vi har ikke lest boka ennå.

Borg mener han skylder «Ex on The Beach»-seerne og allmennheten å fortelle om hva som virkelig skjedde under innspillingen av det kritiserte programmet.

– Produksjonen har sett at jeg har sittet og skrevet på boken hver dag. Jeg har skrevet om min opplevelse av å være med på et realityprogram, og selvfølgelig omtalt hendelser som ikke har skjedd på TV. Hva forventer de? At jeg har skrevet et referat fra hver episode helt likt som blir sendt på TV? Det har ingen verdi for en leser, det vet de godt. Jeg har skrevet om programmets sanne side, og det som skjer bak kamera, sier Borg.

VG har tidligere omtalt kontrakten som «Ex on The Beach»-deltagerne skriver under på . Der står det at deltagerne har taushetsplikt «om alle forhold som han/hun får kjennskap til i forbindelse med produksjonen, inkludert informasjon om deltagelsen i produksjonen, denne avtalens innhold, utviklingen i konkurransen».

Borg hevder at Rubicon har skrevet til ham på mail at produksjonsselskapet ikke har motsagt seg boken hans til tross for kontrakten han underskrev i forkant av deltagelsen.

– Tenkte du ikke over at bokutgivelse kunne bli et problem før du skrev under på kontrakten?

– Jo det gjorde jeg. Det blir spennende å se hva som skjer. Nå får jeg virkelig utprøvd hvor mye man faktisk selger sjelen sin for å bli med på et realityprogram, sier Borg og legger til:

– Hvor mye skal et enkeltindivid eies av et firma? Alt skal tilfalle dem på en eller annen måte. Nok er nok, nå får noen ta til motmæle.

Discovery: - Vi gleder oss til å lese den

Mediesjef i Discovery, Hanne McBride, sier til VG at de gleder seg til å lese boken. Hun påpeker samtidig den pågående debatten rundt utlevering av folk i bokform , og mener det er klokt av Rubicon å forsikre seg om at Elvejord tar redaktøransvaret på alvor.

– Vi har sagt hele tiden at det er moro at Henrik skriver boken sin. Jeg antar boka blir Henriks høyst subjektive tolkninger, og han er jo en morsom fyr, så vi gleder oss til å lese den og ønsker lykke til med salget. Vi ser ikke på hans selvpublisering i bokform på noen annen måte enn vi ser på aktivitet i sosiale medier eller om han hadde delt sine opplevelser i bloggform. Her er det kun formatet som er annerledes, sier McBride og fortsetter:

– Det har jo vært flere diskusjoner i det siste rundt utlevering av folk i litterær form, og det ikke like lett å nappe ut sider fra en solgt bok, som det er å avpublisere et blogginnlegg. Jeg syns derfor det er klokt av Rubicon, når de går en runde med Henrik for å forsikre seg om at han tar redaktøransvaret sitt på alvor.