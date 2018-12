Foto: Trond Solberg

Byggeboten kraftig redusert: – Nå kan Tone og Markus gå en lys jul i møte

Fylkesmannen satte punktum for de byråkratiske komplikasjonene rundt husbyggingen til Tone Damli og Markus Foss. Nå går husdrømmen endelig i oppfyllelse. - Halleluja! er Damlis første kommentar til avgjørelsen.

Publisert: 19.12.18 16:25 Oppdatert: 19.12.18 17:03

– Over nyttår settes spaden i jorda, sier Tone Damli i en kort kommentar til VG.

– Og vi skal sprette champagnen!

Ansvarlig utbygger Kopperud Bygg Invest ble først ilagt en bot på 400.000 kroner for ulovlig riving av boligen på Blommenholm i Bærum . Deretter ble denne boten redusert til 200.000.

Denne uken har Fylkesmannen redusert boten til 50.000 kroner.

– Det kaller vi en 90 prosent seier, sier Robert Kopperuds advokat, Stian Finne Lange til VG.

– Det viktigste for min klient er at det nå er konstatert alminnelig uaktsomhet – og ikke i vinnings hensikt, fortsetter Finne Lange.

Tone Damli var ikke sen om å feire med et aldri så lite førjuls-halleluja onsdag ettermiddag på Insta-story (under annonsen):

«Det skulle ta litt tid, men no er husdrømmen nærmare enn nokon gang! Deilige nyheter før jul!» skriver hun.

– Dette føles veldig godt og befriende. Vi har ventet lenge på dette, melder Tone Damli til VG.

I 2015 kjøpte Tone Damli og hennes kjæreste Markus Foss det som skulle være drømmehuset på Blommenholm i Bærum . Det skapte store overskrifter da det ett og et halvt år senere ble kjent at de hadde revet boligen Villa Solum uten tillatelse.

Utbyggeren Robert Kopperud i Kopperud Bygg Invest (KBI) er den Damli og Foss har hyret for å gjøre jobben med riving og bygging på tomten hvor Villa Solum en gang sto. Som ansvarlig utbygger var det han som ble ilagt det som i utgangspunktet var en bot på 400.000 kroner for ulovlig riving av boligen.

Tone Damli og Markus Foss har virkelig vært i hardt vær etter at de i fjor valgte å rive sin 100 år gamle «Villa Solum» i Homans vei på Blommenholm i Bærum. Rivingen ble nemlig frarådet på det sterkeste av kulturvernansvarlige i Bærum kommune, og paret skal heller ikke ha søkt om tillatelse til å rive bygget, noe som ble påpekt i forhåndsvarslet.

Ansvarlig utbygger Kopperud Invest søkte i ettertid om rivning av huset som da allerede var revet. Det eneste som sto igjen på tomten og som ble stående var deler av grunnmuren. Denne søknaden ble avvist med begrunnelsen at det ikke var mulig å søke om riving av et bygg som allerede var revet.

Kommunens vedtak ble klaget inn for Fylkesmannen og i september besluttet Fylkesmannen at kommunens vedtak måtte oppheves og at saken måtte behandles på nytt.

– Vi har fremmet sak om dekning av våre saksomkostninger og har fått det fra Bærum kommune. Totalt sett dreier det seg om rundt 250.000 kroner, sier advokat Stian Finne Lange.

– Nå regner vi med at alt går i orden og at Tone Damli og Markus Foss kan gå en lys og hyggelig jul i møte, sier Robert Kopperud til VG.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra bygningssjefen i Bærum kommune, Kauko Leskinen, onsdag.