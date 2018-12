MESTERE: Lars Berger, Hanne Haugland, Ole Martin Årst, Kine Olsen Vedelen, Tom Hilde, Karina Hollekim og Pål Anders Ullevålsæter er syv av de ti deltagerne i neste års sesong av «Mesternes mester». Foto: Frode Hansen/VG

Slik taklet de å legge opp proffkarrieren

RAMPELYS 2018-12-31T19:25:40Z

VG har snakket med syv av de pensjonerte idrettsutøverne som er aktuelle i den tiende sesongen av «Mesternes mester».

Publisert: 31.12.18 20:25

Ti tidligere toppidrettsutøvere har i sommer vært i Mallorca for å konkurrere om å være den beste i ulike grener. 1. januar er det klart for den tiende sesongen av «Mesternes mester».

Torsdag møttes syv av deltagerne på Bølgen og Moi på Briskeby i Oslo for å se den aller første episoden sammen. VG tok en prat med dem om hvordan det var å legge opp idrettslivet.

Lars Berger (39) – skiskyting og langrenn

Den tidligere verdensmesteren la opp i 2015, og startet deretter som trener for paralandslaget.

– Det var en lang prosess å legge opp. Jeg måtte gi meg på grunn av slitasjeskader i kneet. Det ble for mye smerte og for lite fart, forklarer han.

– Det var både skremmende og spennende.

Den ekstra tiden han fikk benyttet han på oppussingsprosjektet han og kona nylig hadde kjørt. I sommer startet han i ny jobb – assisterende butikksjef på Spar.

– Det er en veldig spennende arbeidsplass med greie kollegaer og hyggelige kunder!

Hanne Haugland (50) – høydehopp

Det er nå 18 år siden Haugland la opp som høydehopper, etter OL i Sydney.

– Jeg var veldig motivert for det da den dagen kom. Jeg hadde hele tiden sagt at 2000 var det siste året, sier hun.

Hun startet den nye hverdagen som 32-åring.

– Jeg gikk raskt inn i sivil jobb. Noe så traust som å jobbe i bank, sier hun og ler.

I tillegg startet hun opp sushirestaurant med sin daværende ektemann.

– Det ble ikke så mye fritid. Men jeg husker godt den påsken. Det var første påskeferie siden jeg var 15 år!

Nå jobber hun som coach i fire sommeridretter.

– Det er høyt motiverte folk, og det er veldig givende å jobbe med å hjelpe folk med å realisere sine drømmer.

Tom Hilde (30) – skihopp

I mars i år kom beskjeden om at skihopperen legger opp. Det var imidlertid ingen rolig hverdag som ventet 30-åringen. Kort tid senere ventet nemlig trenerjobb for landslaget i kombinert .

I tillegg startet han en bedrift som driver med utvikling av hopputstyr sammen med en barndomskamerat.

– Det går stort sett i 12 timer om dagen, og tar mer tid en skihoppingen, forteller han.

Han forteller at han som 26-åringen begynte å tenke på at han etter hvert måtte legge opp, og at han brukte mye tid og energi på å bekymre seg for det.

– Jeg hadde aldri klart å sette meg på skolebenken etter 12 år som profesjonell skihopper. Men jeg skjønte at jeg hadde opparbeidet meg erfaring og kompetanse jeg kunne bruke videre.

Karina Hollekim (42) – fristil skikjøring og basehopp

I 2006 var Hollekim i en grusom basehoppulykke som førte til at hun knakk begge beina, og måtte gjennom omfattende operasjoner for å i det hele tatt kunne gå igjen.

– Å legge opp var ikke selvvalgt, men sånn er det for mange. Da er det ofte enda tøffere når man ønsker å være et annet sted. Men det er en fordel at skaden er så omfattende at det å gå komme tilbake ikke er aktuelt, forteller hun.

Hun forteller at det føltes som å miste identiteten da hun ikke kunne fortsette som utøver, men at hun klarte å snu det til noe positivt.

– Det var et ganske deilig sted å begynne. Man får en ny start i livet.

Hun startet med å holde foredrag om ulykken, og i dag jobber hun som mentor og lederutvikler.

Pål Anders Ullevålsæter (49) – Motocross og enduro

Ullevålseter, som har lagt bak seg seiere i «71 grader nord» og «Mesternes mester», la opp karrieren i 2014 da motorsykkelen stoppet opp midt under et race.

– Da var det slutt. Pengesluket ble altfor tøft på slutten, sier han.

Han var 46 år da han la toppidrettslivet på hyllen.

– Det var veldig skummelt, og jeg var livredd for å slippe.

Da avgjørelsen ble tatt følte han imidlertid en lettelse, og nå trener han utøvere på landslaget i tillegg til å selge hyttetomter.

– Det er en helt ny utfordring. Men jeg er vant til å selge meg selv til sponsorer, nå selger jeg hytter i stedet. Så det er ikke så ulikt, sier han.

Kine Olsen Vedelden (23) – Cheerleading

Tidenes yngste «Mesternes mester»-deltager la opp i 2016 da det var vanskelig å leve av drømmen økonomisk i USA. I tillegg var det kronglete med visum.

– Det var veldig trist. Jeg kunne pushet det noen år til, men jeg ville få en solid utdannelse for å sikre meg et godt liv, sier hun.

Nå har hun fullført to år på jusutdanningen i Oslo.

– Det er sykt slitsomt. Det er døden. Jeg elsker det, men det er helt jævlig, sier hun og ler.

Ole Martin Årst (43) – Fotball

Årst la fotballskoene på hyllen i 2012, og valget om å trekke seg tilbake var ikke vanskelig.

– Jeg var 38,5 år og hadde spilt profesjonelt i 20 av dem. Det var veldig enkelt, sier han.

Veien videre gikk til TV 2 som ekspertkommentator, som han fortsatt driver med. I tillegg har han nylig etablert et selskap som leverer idrettsanlegg sammen med to kamerater.

– Det har blitt mye jobb, men det er veldig gøy. Det føles bra å skape noe positivt, sier han.