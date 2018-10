LIKE FØR: Pippa Middleton med ektemannen James Matthews (t.v.) og broren James, avbildet sist helg. Foto: NTB SCANPIX

Pippa Middleton har fått sitt første barn

Fikk en gutt natt til mandag.

Publisert: 16.10.18 16:55 Oppdatert: 16.10.18 17:49

Det melder flere britiske medier, blant andre Daily Mail .

– Alle er fortryllet og alt er vel med mor og barn, heter det i en uttalelse fra familien.

35 år gamle Pippa Middleton , hertuginne Kates søster, giftet seg med finansmannen James Matthews (43) i fjor.

Kate og hennes ektemann, Prins William, sies å være begeistret over nevøens ankomst.

Den nyfødte gutten veide 3,8 kilo. Han ble født kl. 01.58 sist natt, britisk tid.

Fødselen fant sted ved St. Mary’s Hospital, hvor Kate Middleton fødte alle sine tre barn.

– Babynyhetene strømmer sannelig på om dagen, sier TV2s kongehusekspert Kjell Arne Totland til VG.

– Ikke før har verden fått vite at det unge hertugparet av Sussex venter sitt første barn til våren, før den offisielle meldingen kommer om at hertuginne Kates søster Pippa har nedkommet med sin førstefødte, en sønn. Litt artig å tenke på at både den nyfødte gutten og barnet som kommer i mars-april vil bli lekekamerater for sine kongelige søskenbarn George, Charlotte og Louis av Cambridge. Særlig lille Louis da, som jo er nærmest dem i alder.

Daily Mail meldte allerede søndag kveld at Pippa og ektemannen hadde sjekket inn på sykehuset, ved en avdeling hvor rom koster 80.000 kroner natten.

Sist fredag var de tilstede ved Prinsesse Eugenies bryllup. Graviditeten ble først kunngjort i juni.