FORELDRE: Kylie Jenner (21) og Travis Scott (26) ble foreldre til Stormi Webster i februar. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Kylie Jenner (21) kjøpte eiendom til 112 millioner kroner

Dette blir realitystjernens femte eiendom.

Publisert: 25.10.18 23:45 Oppdatert: 26.10.18 00:24

Realitystjernen Kylie Jenner (21) og artisten Travis Scott (26) har kjøpt seg en stor eiendom i Beverly Hills i Los Angeles, melder TMZ . Ifølge kjendisnettstedet skal paret ha kjøpt boligen for 13,45 millioner dollar - drøye 112 millioner kroner.

Dette er første eiendommen Jenner og Scott kjøper sammen. Paret skal eie halvparten av boligen på 836 kvadratmeter hver.

Ifølge People har huset sju soverom og ti bad. Hovedsoverommet skal være 214 kvadratmeter stort. Eiendommen på 4,45 heltar har også svømmebasseng og et eget gjestehus.

Eiendommen ble i 2012 solgt for over 50 millioner kroner, og boligen ble ombygget og lagt ut på markedet igjen i 2017. I tillegg til å være et stort hus, skal boligen ha en stor garasje, treningssenter, massasjerom og kinosal.

Den nye eiendommen til Kylie Jenner vil bli hennes femte eiendom, etter blant annet å ha kjøpt en bolig til over 100 millioner kroner i 2016.

Dollarmilliardær

Etter flere måneder med babyspekulasjoner bekreftet Kylie Jenner (21) i februar at hun var blitt mamma til en liten jente. Da hadde rykter om hennes svangerskap kokt på Internett i månedsvis. Datteren, som hun har med kjæresten Travis Scott, fikk navnet Stormi Webster .

Åtte måneder etter fødselen, kunne realitystjernen røpe at hun ønsket enda en baby inn i familien.

For mange er Kylie Jenner kjent som den yngste i Kardashian-klanen. I det anerkjente økonomimagasinet Forbes trekkes hun frem som en som er på vei til å bli den yngste dollarmilliardæren som har skapt formuen sin selv noensinne. På under tre år har hun ifølge magasinet gjort sine «lip kits» om til en formue på 900 millioner dollar, rundt 7,5 milliarder norske kroner.