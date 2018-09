INGEN MAMMADALT: På spørsmål fra VGs utsendte om Leif Einar «Lothepus» Lothe er mammadalt kommer det tvert «kjeften på deg du». Foto: Hanna Kristin Hjardar/VG

Mammaen til «Lothepus» om første gang hun så ham på skjermen: – Jeg ble sjokkert

OSLO (VG) Leif Einar «Lothepus» Lothe har tatt med mamma Anne Karin til hovedstaden for å promotere deres felles strikkebok. Men når mamma kaller ham «mjukpus», setter han kaffen i halsen.

– Nei, gi deg nå. Off, sier han og vrir seg i stolen.

– Fortell om Leif Einars myke sider?

– Jeg går og finner meg kaffi jeg nå, sier Lothepus før han reiser seg fra bordet og inn i hotellobbyen.

– Han ble brydd nå, sier mamma Anne Karin og ler.

Fikk ikke lov til å banne hjemme

Det er under to år siden Leif Einar «Lothepus» Lothe ble norgeskjent med sitt bryske ytre, hjemmestrikkede ullgensere og sneipen i munnviken.

Det imaget er han opptatt av å bevare. Det betyr at det kommer noen oppgitte utblåsninger når mamma forteller at han som liten ønsket å bli operasanger, og øvde over alt.

– Du får si ifra hvis jeg sier noe jeg ikke skal si, sier Anne Karin og humrer.

Første gang Anne Karin så sønnen sin på TV-skjermen, i serien «Fjorden Cowboys», fikk hun imidlertid se en litt annen side av ham.

– Jeg ble sjokkert, jeg hadde aldri hørt ham banne før!

– Han banner ikke sånn hjemme. Det har han ikke fått lov til, det er sikkert derfor han driver på nå, ler hun.

Lothepus gir moren rett i det.

Poseringstips fra Vendela

I strikkeboken han gir ut i samarbeid med Dale Garn, stiller han selv som fotomodell. Men å posere foran kamera er han ikke særlig begeistret for.

– Ja, jeg er ikke den enkleste å ha med å gjøre, jeg er utålmodig.

For VGs fotograf stiller han imidlertid relativt velvillig opp.

– Jeg har lært av Vendela (Kirsebom journ.anm.). Brystet fram og haken opp, sier han og demonstrerer lattermildt foran kameraet.

Ved siden av bokprosjektet har han også full timeplan. I tillegg til anleggsarbeidet jobber han med å utvikle fiske- og alkoholprodukter, og å kjøpe eiendom. Konsert- og musikkvirksomheten tenker han nå å ta en pause fra.

– Det går ikke an å ha så masse som jeg har nå. Jeg er jo ikke hjemme i helgene, og ser ikke ungene i det hele tatt. Det har gått i ett siden «Farmen»-greiene, forklarer han.

Ble kastet øl på

Under «Farmen kjendis»-oppholdet både sjarmerte og provoserte han det norske folk, og presterte å bli det mest googlede navnet i 2017 i Norge. Lothe forteller at han første gang i hovedstaden etter deltagelsen fikk seg en ubehagelig overraskelse.

– Det kom to kvinnfolk som hadde kjøpt øl og klasket det i trynet på meg. Jeg satt jo i en krok, så jeg kom meg ikke unna. «For det jævla kvinnesynet ditt», sa de og sprang.

– Det var sikkert Kari Jaquesson som hadde sendt dem, sier han og ler.

Det var nemlig ikke langt inn i oppholdet på gården før han og Jaquesson havnet i munnhuggeri. Å bli kastet øl på tok han heller pent, ifølge ham selv.

– Tore Petterson måtte skifte klær på meg. Jeg var kliss klass våt. Men det har stort sett gått bra etterpå, flirer han.