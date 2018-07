NYGIFT: Michelle Williams. Foto: GETTY IMAGES

Michelle Williams hemmelig gift med Phil Elverum

Publisert: 26.07.18 23:18

2018-07-26

Filmstjernen som fikk barn med avdøde Heath Ledger avslører nå at hun er gift med en musiker som har en tragisk historie og navn etter en norsk by.

«Dawson’s Creek»-skuespilleren Michelle Williams (37) spilte mot Heath Ledger i suksessfilmen «Brokeback Mountain». De to fant tonen, var sammen i tre år og fikk datteren Matilda i 2005.

Ledgers eskalerende rusmisbruk skal ha vært blant årsakene til at forholdet tok slutt i 2007. Året etter ble han funnet død av pilleoverdose, 28 år gammel.

Siden den gang har Williams voktet privatlivet sitt strengt. Nå røper hun imidlertid overfor Vanity Fair at hun tidligere i sommer giftet seg med Phil Elverum (40) – og at hun føler hun har funnet det hun har lett etter siden Ledger forsvant ut av livet hennes.

– Jeg ga aldri opp kjærligheten. Jeg sier alltid til Matilda: Pappaen din elsket meg før noen syntes jeg var begavet, pen eller hadde fine klær, forteller hun magasinet.

Om sin nye ektemann sier hun:

– Jeg er endelig elsket av en som får meg til å føle meg fri.

Phil Elverum er en indierockartist best kjent under artistnavnet Mount Eerie. Han har i likhet med Williams opplevd å bli aleneforelder under tragiske omstendigheter.

I 2003 giftet han seg med den kanadiske artisten Geneviève Castrée. De fikk datteren Agathe i 2015. I kjølvannet av fødselen ble Castrée diagnostisert med kreft i bukspyttkjertelen.

Paret gikk etter hvert tomme for penger til behandling, og måtte ty til kronerulling på nett for hjelp. Men det nyttet ikke, og Castrée døde sommeren 2016. Agathe var da halvannet år gammel.

– Hun døde hjemme, hvor jeg og hennes foreldre holdt henne. Forhåpentlig fikk hun en slags fred i siste øyeblikk, meldte Elverum da ifølge Pitchfork .

Hans siste to Mount Eerie-plater omhandler konas bortgang i tydelige ordelag. De er rost opp i skyene av kritikere.

– Jeg har opplevd noe sterkt, noe vanskelig. Å holde det for meg selv vil være å kaste det bort, sa Elverum i et intervju med norske Gaffa i 2017.

Han og Williams var kun omgitt av døtrene og en håndfull nære venner da de giftet seg i en hemmelig seremoni i Adirondacks-fjellene.

Elverums norskklingende navn har han for øvrig valgt selv. Opprinnelig het han Elvrum, men begynte å legge til en ekstra «e» etter å ha bodd i en avsidesliggende hytte på Kjerringøy i Nordland vinteren 2002/2003.

Mer norgesrelatert kuriosa: Michelle Williams’ mellomnavn er Ingrid. Hennes tipp-tipp-oldemor kom fra Norge til USA i en alder av 15.