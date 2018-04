DØMT: Mark Meecham fikk 800 pund i bot, men sier han vil anke. Her snakker han med pressen utenfor Airdrie Sheriff Court mandag. Foto: Andrew Milligan / PA Photos

Mann bøtelagt for å ha filmet hundens «nazihilsen»

Publisert: 24.04.18 01:56

Skotten Mark Meechan (30) fikk rundt 9000 kroner i bot for hatkriminalitet etter at han delte en video av kjærestens mops som gjorde nazihilsen.

Det var i april 2016 skotten delte videoen på YouTube . Den viser hunden til kjæresten, en mops som heter Buddha, som reagerer med å heve poten når han får ordrer som «Sieg Heil», ifølge BBC . Klippet skal ha fått over tre millioner visninger på YouTube.

Mandag fikk Meechan, som deler ting i sosiale medier under navnet Count Dankula , dommen etter å ha blitt funnet skyldig i hatkriminalitet forrige måned. Airdrie Sheriff Court ga ham 800 pund, eller rundt 9000 kroner, i bot for handlingen.

Skotten selv har erklært seg ikke skyldig, og sier han delte videoen for å irritere kjæresten. Ifølge CBS News er Meechan komiker og videoblogger.

Sheriff Derek O’Carroll fant ham likevel skyldig i å ha delt en video i sosiale medier og på YouTube som var grovt krenkende fordi den var «antisemittisk og rasistisk av natur», med religiøse fordommer som skjerpende omstendighet.

I domsavsigelsen sa sheriffen: «Hoveddelen av videoen din består av at du gjentar frasen «gass jødene», om og om igjen som en kommando til en hund som så reagerer».

«Du gir ordren «Sieg Heil» og har lært opp hunden til å heve poten som svar, og videoen viser et klipp av et Nuremberg-møte og et blinkende bilde av Hitler til skjærende musikk (...)», fortsatte O’Carroll.

Dommeren konkluderte med at det at det ikke hjelper at Meechan hevder han mente det hele som en spøk.

– En spøk kan være grovt krenkende. En rasistisk spøk eller en grovt krenkende video mister ikke sin rasistiske eller grovt krenkende natur bare fordi skaperen mener han bare gjorde det for moro skyld.

Ifølge CBS News blir «gass jødene» gjentatt 23 ganger. Videoen ligger tilgjengelig natt til tirsdag norsk tid, men med advarsel om at den er rapportert av brukere og har innhold som kan være upassende eller støtende.

Under kan du, om du ønsker, se videoen som altså regnes som upassende eller støtende for noen målgrupper.

– Farlig presendens

Meecham selv sa etter domsavsigelsen at han ville anke dommen. Han argumenterte for at hele poenget med spøken var kontrasten mellom det søte dyret og at det reagerte på noe vulgært, noe han også sier i starten av videoen.

– Dette setter en virkelig farlig presedens, at folk kan si noe og at de kan bli dømt for det uten at konteksten blir tatt hensyn til. Du får ikke bestemme konteksten, andre får ikke bestemme konteksten, men retten bestemmer. Det er farlig, sa skotten ifølge BBC.

Støtte fra Gervais

Han fikk under rettssaken støtte fra Tommy Robinson, tidligere leder for den høyreradikale gruppen English Defence League (EDL).

Etter domsavsigelsen fikk Meechan ifølge BBC også støtte fra komiker Ricky Gervais på Twitter:

«En mann har i en britisk rett blitt dømt for å ha dratt en spøk som ble dømt til å være «grovt krenkende». Om du ikke tror på folks rett til å si ting som du kanskje synes er «grovt krenkende», tror du ikke på ytringsfriheten».

Natt til mandag ligger kun denne meldingen om saken på Gervais’ Twitter-konto:

«Jeg kommer ikke over at mopsen slapp unna».

Flere ytringsfrihet-demonstranter var også til stede utenfor retten for å protestere.