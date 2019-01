EKS-KOMPISER: De to sangerne er ikke lenger så nære som de en gang var. Her på scenen under BET Awards i Los Angeles i 2012 (Kanye West t.v). Foto: Matt Sayles / TT NYHETSBYRÅN

Kanye West saksøker Jay-Zs tidligere plateselskap

Stjernen hevder at plateselskapet skylder han penger.

Kanye West skal fredag ha saksøkt plateselskapene Roc-A-Fella Records og EMI. Førstnevnte var frem til 2004 var deleid av rapper Jay-Z , mens sistnevnte var selskapet som slapp albumet hans «College Dropout» i 2003, som førte til hans store gjennombrudd som artist, skriver nettsiden TMZ .

Akkurat konkret hva det er West krever, har nettsiden ikke fått innsyn i, da store deler av rettsdokumentene har blitt sensurert. Bakgrunnen for søksmålet skal dog handle om at West hever selskapene skylder han penger. West ber samtidig om en dommererklæring som slår fast hvilke rettigheter og forpliktelser partene har til hverandre.

West har i forbindelse med søksmålet ansatt en av USA mektigste advokatfirmaer, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, til å føre saken.

En kilde som står West nær presiserer til nettstedet at søksmålet ikke skal ha påvirket forholdet mellom de to sangerne.

Forholdet mellom dem har dog vært dårlig siden 2014 etter at det ble kjent at Jay-Z og Beyoncé lot være å komme i bryllupet til West og Kim Kardashian West på grunn av problemer i deres eget ekteskap – noe West har gitt uttrykk for at han ble såret over.

I etterkant har West også gått ut og kritisert Jay-Z for at han aldri tok kontakt med ham og spurte hvordan det gikk etter Paris-ranet der Kardashian West ble bundet fast og truet med pistol .

I sangen «Kill Jay-Z» fra 2017 sier han også at den tidligere kompisen har forandret seg og går så langt som å hevde at eks-kompisen er «sinnssyk».