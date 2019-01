BEKYMRET: Den folkekjære komikeren Christine Koht må dessverre svare ja på tittelen til sin pågående forestilling «Bør jeg være bekymret?» etter hun nå må avlyse alle fremtidige show på grunn av kreftsykdom. Foto: Jørgen Braastad

Christine Koht (51) er kreftsyk

Må kansellere alle forestillinger, både på turné og på Latter i Oslo.

Dette bekrefter produsenten Elina Krantz i Stand Up Norge overfor VG.

– Alle våre tanker går til Christine og de rundt henne. Vi håper og ber om at dette fantastiske fyrverkeriet av et menneske blir frisk og kommer tilbake til oss, og scenen, sier Elina Krantz til VG.

Krantz henviser til en uttalelse fra Stand Up Norge for ytterligere kommentarer. Der står det blant annet:

«Det er derfor med tungt hjerte vi nå forteller at Christine Koht har fått kreft og at hun for tiden er til intensiv behandling» .

Elina Krantz ber samtidig om fred og ro i forbindelse med dette, slik at Christine Koht kan konsentrere seg om å bli bedre. Samtidig uttrykker hun et ønske fra Koht om at den folkekjære komikeren takker for all støtte og alle gode tanker som blir sendt henne og hennes nærmeste.

I oktober i fjor ble det kjent at Koht måtte avbryte en forestilling på Jessheim, ettersom kroppen ikke var helt restituert etter en operasjon for en godartet svulst.

Operasjonen den gangen gikk bra, men nå viser det seg likevel at det kreften har spredt seg.

Tittelen på forestillingen til Christine Koht er «Bør jeg være bekymret?».

«Det var dessverre ja i dette tilfellet, men vi håper og tror at Christine kommer sterkt tilbake», heter det i uttalelsen fra Stand Up Norge.

Egentlig var det Christine Koht som selv kom med den leie nyheten om sin egen sykdom. I sin faste spalte i Aftenpostens A-Magasinet skrev hun rett etter nyttår: «Nytt år, nytt liv. Sånn er det vanligvis ikke, men i dette nye året skal livet faktisk se ganske annerledes ut.»

Og videre:

«Jeg kommer til å være mye på sykehus fremover. Jeg kommer til å være syk en god stund».

Stand Up Norge henviser nå til publikum som ikke får brukt sine billetter til å se forestillingen «Bør jeg være bekymret?» om å ta kontakt med de ulike spillestedene for å få refundert pengene.