GIFT: Pippa Middleton giftet seg med James Matthews i Englefield 20. mai i fjor. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / TT NYHETSBYRÅN

Pippa Middleton bekrefter at hun er gravid

Publisert: 08.06.18 02:50 Oppdatert: 08.06.18 03:01

Søsteren til hertuginnen av Cambridge, Pippa Middleton, bekrefter at hun og mannen venter sitt første barn.

Britiske medier har tidligere spekulert om Middleton er gravid , og i en treningsspalte torsdag for Waitrose Weekend , en gratisavis for butikkjeden Waitrose, deler hun nå sine beste treningsstips for gravide.

Ifølge Elle er Pippa en aktiv maratonløper og generelt veldig aktiv.

I spalten sier hun blant annet:

«Da jeg fikk den gledelige nyheten om at jeg var gravid, innså jeg at jeg måtte justere min vanlige rutine med å trene fire-fem ganger i uken til å finne en måte å fortsette å trene trygt på gjennom de tre trimestrene.»

Middleton skriver videre at hun er fanatisk når det kommer til trening og at hun har sjekket ut flust med bøker og nettsider om trening mens man er gravid, men at hun ble veldig skuffet over at det var begrenset med informasjon om hva du kan og ikke kan gjøre rent teknisk.

«Siden dette er mitt første svangerskap hadde jeg så mange spørsmål jeg opplevde forble ubesvart.»

Hertuginnens søster opplyser også at hun ikke er plaget av morgenkvalme, slik Kate har hatt alvorlige problemer med gjennom sine svangerskap .

Pippa har kunnet fortsette som normalt og har også trent gjennom det første trimesteret. Hun skriver at hun skal fortsette å skrive om trening for gravide gjennom svangerskapet.