VENTER BARN: Stian Blipp og kona Jamina Iversen venter sitt første barn. Paret giftet seg for to dager siden.

Stian Blipp og kona Jamina venter sitt første barn

Publisert: 21.05.18 17:05 Oppdatert: 21.05.18 17:28

– Håper barnet arver morens varme og ro, sier Stian Blipp til VG.

To dager etter bryllupet melder Stian Blipp (28) at han og kona Jamina Iversen (30) venter sitt første barn.

Paret er på bryllupsreise, men kommer med følgende kommentar til VG på SMS:

– Vi nyter en deilig uke i solsengen for å bearbeide alle inntrykkene. Størst av alt er selvfølgelig lykken rundt, og vissheten om at vi skal bli foreldre. Vi håper i første omgang at barnet arver morens varme og ro og ikke farens ustyrlige energi og bajasseri. Tusen takk for alle som har sendt lykkeønskninger i alle kanaler. Det setter vi enormt pris på.

Jamina har termin rett før jul, og Stian delte selv nyheten om at de ventet sin førstefødte på sin egen Instagram- profil tidligere i dag.

Også Iversen har delt den gledelige nyheten på sin Instagram, der hun skriver følgende:

I det siste har det virkelig kriblet i magen...på flere måter ❤️ Magen er fremdeles full av sommerfugler, men jeg kan nå røpe at de har selskap av en liten baby der nede. Herregud som vi gleder oss.

Talkshow-verten og Jamina Iversen giftet seg på Hamar for to dager siden, men det var ingen synlig mage på bruden på bryllupsdagen. Men på dette bildet fra 17. mai kan man ane en kul på Jaminas mage.

Da VG møtte Stian tidligere i mai fortalte han at han gledet seg til å bli far.

– Om det plutselig skulle dukke opp en liten en, så hadde vi klinket til og jeg lover jeg hadde blitt «daddy of the year», smilte han den gang.

Hvordan han blir som pappa tror han avhenger av om han får en gutt eller jente.

– Får jeg en jente kommer jeg til å kjøpe meg en singlet og en hagle og sitte vakt utenfor rommet hennes til hun er 25, sier han med et smil.

Han håper han blir streng, men er usikker på om han får det til. Stian blir nemlig veldig fort sjarmert.

– Jeg kommer nok til å bli en far som fort smelter, og som er lett å lure, men en far som kommer til å prøve å være omsorgsfull og heller for streng enn for lite streng. Men jeg tviler vel på at jeg lykkes med det, legger han til.

– Jeg er jo ikke en streng type. Jeg har det ikke i meg. Men jeg må prøve å finne det i meg selv.

