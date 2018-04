HJEM TIL PAPPA: I helgen var Kristin Kaspersen hjemme hos pappa Kjell som også hadde bursdag på søndag. Foto: Ericson, Bertil / TT NYHETSBYRÅN

Kristin Kaspersen søkte trøst hos pappa

Publisert: 09.04.18 11:53 Oppdatert: 09.04.18 12:55

Etter mamma Lill-Babs bortgang forrige uke, søkte datteren Kristin trøst hos pappa, den norske keeperlegenden Kjell Kaspersen i helgen.

– Hviler i pappas varme favn, gir han en ekstra klem når han fyller år i dag. Gratulerer fine pappa, min store trygghet, skrev Kristin Kaspersen i en oppdatering på sin instagram -konto søndag.

Det var den svenske avisen Expressen som først omtalte denne saken. Kjell Kaspersen, som fylte 79 år søndag, var gift med Lill-Babs fra 1969 til 1971. Kristin ble født i 1969.

Expressen skriver videre at Kjell Kaspersen tidligere har fortalt at han og Lill-Babs fortsatte å være gode venner opp gjennom årene. Avisen skriver også at Lill-Babs og Kristin så sent som i fjor høst reiste til Oslo sammen for å feire «førjul» sammen med Kjell Kaspersen.

– Mye moro ble det, skrev Kristin Kaspersen på Instagram etter møtet.

Lill-Babs – eller Barbro Svensson som hun egentlig het ble 80 år gammel.

5. mars ble artisten lagt inn på sykehus for akutt hjertesvikt. Der oppdaget legene at hun har lidd av en akutt og ondartet form for kreft. Og tirsdag formiddag sovnet den folkekjære artisten inn.

– Vår kjære mor, søster, bestemor, oldemor og tante har nå gått bort fredelig etter kort tids sykdom. Hennes hjerte har slått mange vakre slag for publikum, familie, kolleger og venner, men nå får det hvile, skriver datter Kristin Kaspersen på Instagram.

Lill-Babs ble født i Järvsö i 1938 og har siden 50-tallet vært en av Sveriges mest elskede artister. Også her i Norge har hun vært svært populær.