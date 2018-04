BLIR SPILL: 25. april kan du virtuelt sjekke inn på Galtvort. Her er Daniel Radcliffe i hovedrollen i den syvende Harry Potter-filmen. Foto: Jaap Buitendijk

Harry Potter-spill kommer 25. april

Publisert: 11.04.18 07:34

Harry Potter-fans kan snart dukke ned i mobilen og inn i J. K. Rowlings magiske univers når det første av to mobilspill lanseres.

I starten av april ble lanseringsdatoen for «Harry Potter: Hogwarts Mystery» klart. 25. april kan du ta Galtvort-ekspressen fra plattform 9 ¾ og ta på deg valghatten for å finne ut om du tilhører Griffing, Håsblås, Ravnklo eller Smygard.

Warnes Bros annonserte i desember at det ville komme et Harry Potter-spill, og produsenten Jam City har nå publisert både trailer og lanseringsdato.

En annen gledelig nyhet for Harry Potter-fansen er at man får et gjenhør med kjente karakterer fra filmene. Maggie Smith, som spiller professor MacGonagall og Michael Gambon, som rektor Dumbledore i de siste seks filmene, er blant dem som låner ut stemmene sine til spillet.

Spillerne lager egne karakterer og kan utforske Galtvort som elever. Ifølge spillselskapet er «Harry Potter: Hogwarts Mystery» satt til 80-tallet, før Harry Potter selv var elev ved skolen. Det betyr at man kan støte på karakterer fra bøkene som var elev ved skolen på den tiden, skriver blant andre Variety .

– Målet vært med «Harry Potter: Hogwarts Mystery» er å få spillerne til å virkelig føle for første gang at de skal gå på Galtvort. Ved å inkludere disse ikoniske og utrolig talentfulle skuespillerne i spillet, er vi ett steg nærmere til å gi fansen deres egen Galtvort-opplevelse, sier deleier og administrerende direktør i Jam City, Chris DeWolfe til BusinessWire .

Spillselskapet Niantic Labs , som sto bak Pokémon Go-suksessen, har også et Harry Potter-spill på trappene. Spillet, som er basert på samme spilloppsett som i Pokémon Go, er ventet i juni. Spillet vil kombinere data fra den fysiske verden du beveger deg med virtuell data.

