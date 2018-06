KLAR IGJEN: Nils Ole og Jakob Oftebro fra fjorårets «Peer Gynt»-oppsetning. Nå er de to klare igjen for stykket som spilte for fulle hus. Foto: Jørn Pettersen

Pappa Oftebro om sønnen Jakob: – Han fikk et voldsomt sjokk

Far og sønn Oftebro snakker for første gang ut om den alvorlige brannskaden. Nå gjør Jakob comeback på scenen.

I slutten av mai kunne VG avsløre at skuespiller Jakob Oftebro (32) ble alvorlig forbrent i ansiktet etter en ulykke med en molotov-cocktail under innspillingen av TV-serien «Hamilton» i Stockholm.

Senere ble det kjent at det var snakk om annengrads forbrenning, men fortsatt har Oftebro selv til gode å uttale seg etter det som skjedde. Etter hva VG kjenner til pågår fortsatt politietterforskningen rundt ulykken. Samtidig er det en pågående forsikringssak, noe som kan forklare hvorfor hverken produksjonsselskapet Dramacorp eller Oftebro selv har villet si noe om det som skjedde.

Men nå uttaler Oftebro seg for første gang siden ulykken. Det gjør han i forbindelse med at han friskmelder seg selv til Peer Gynt-oppsetningen på Gålå i august. På grunn av skadeomfanget, har det lenge vært usikkert om han kunne stille.

– Jeg er utrolig glad for at jeg får muligheten til å gjøre dette igjen. Jeg gleder meg til å stå på scenen på Gålå med pappa og alle aktørene en gang til, sier Jakob Oftebro i en pressemelding.

Til VG sier Oftebro at han er svært glad for at han ikke mistet det siste året med «Peer Gynt», som han spilte med faren Nils Ole i fjor, til stor suksess.

– Det har vært en veldig viktig forestilling for meg og jeg er veldig glad for at jeg får gjøre det igjen i år. Jeg leger bra og håper på å bli som ny igjen. Jeg sier som Peer Gynt ville sagt det selv: Opp på bukken igjen!

Jakob Oftebro vil høyst sannsynlig ikke delta på prøver på dagtid på grunn av mulig soleksponering, men er altså klar for alle forestillingene.

Peer Gynt blir tolket av far og sønn Oftebro i forestillingen, som hadde premiere i 2017. I Sigrid Strøm Reibo sin regi møter vi Peer første gang på 1960-talet, og følger ham gjennom de fem aktene frem mot vår tid. Forestillingen satte ny publikumsrekord på Gålå i fjor, og har fått god kritikk fra anmeldere.

Til VG legger ikke pappa Oftebro skjul på at han er svært glad for at sønnen er på bedringens vei.

– Jeg har bare sittet i bakgrunnen og krysset fingrene mine hele tiden, jeg. Og håpet at dette skulle gå veien. Det var lenge vanskelig å vite hvilken vei det gikk, ikke minst psykologisk. Jakob har jo fått et voldsomt sjokk også av det som skjedde, forteller han.

Men også fysisk har den siste tiden naturligvis vært tøff for den profilerte skuespilleren.

– Jakob har fått beskjed om at han ikke kan sole seg uten høy solfaktor på to eller tre år. Det kan ta opp til tre år før huden er skikkelig herdet. Så Gålå blir på en måte en slags test på hvordan dette går, sier pappa Nils Ole.

– Han må ha fått seg en skikkelig «støkk»?

– Ja, det er klart, det. Man tenker jo et lite øyeblikk at karrieren og livet ditt raser. Og at alt forandrer seg.

– Hvordan blir det å stå på scenen igjen sammen med sønnen din etter en sånn hendelse?

– Ja, hva skal man si... Jeg synes det er helt fantastisk. Men jeg må jo si at jeg er mer opptatt av ham enn av Gålå og Peer Gynt akkurat nå. Men det er fantastisk at han klarer å gjennomføre dette. Det blir på en måte en modighetstest for ham.

Nå har familien Oftebro troen på at Jakob etter hvert blir helt frisk fra skadene han ble påført under innspillingen av «Hamilton».

– Ja, vi håper det. Og det tror vi og. Men forbrenninger i ansiktet er en veldig alvorlige ting. Resten av kroppen dekker man til med klær, men akkurat ansiktet blir i mye større grad eksponert for sol når man går ute. Men Jakob er ved godt mot. Dette har gått bedre enn alle hadde håpet og trodd, forteller Nils Ole Oftebro til VG.

Også i Peer Gynt-leiren er det lettelse å spore.

- Det er utrolig viktig for oss at Jakob kommer tilbake i rollen som den unge Peer Gynt på Gålå, sier Marit Lien, administrerende direktør i Peer Gynt as, i en pressemelding.

I tillegg til Jakob og Nils Ole Oftebro, medvirker Marianne Nielsen, Mari Strand Ferstad, Anne Krigsvoll, Preben Hodneland, Jan Sælid, Anders Dale og Nina Ellen Ødegaard i Peer Gynt. Forestillingen går av stabelen i tidsrommet 3. - 11. august.