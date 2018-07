I «MAMMA MIA»: Stellan Skarsgård har fire sønner som følger i hans skuespiller-fotspor. Her fotografert i forbindelse med et portrettintervju i VG Helg. Foto: Jørgen Braastad/VG

Stellan Skarsgård om skuespiller-sønnene: - De har sett medaljens bakside

Publisert: 15.07.18 17:47

RAMPELYS 2018-07-15T15:47:19Z

STOCKHOLM (VG) «Mamma Mia!»- aktuelle Stellan Skarsgård (67) har åtte barn i alderen 6 til 41 år, de fire eldste sønnene følger i farens fotspor, men noen illusjoner om kjendislivet tror han aldri de har hatt.

Stellan Skarsgård er klar for sin andre «Mamma Mia!»- film. I oppfølgeren til filmsuksessen fra 2008, er han tilbake i rollen som den svenske sjarmøren «Bill». Og Skarsgård nølte ikke da han ble spurt om han ville være med i «Mamma Mia! Here we go again»

– Jeg var aldri i tvil.

– Vi hadde det så gøy da vi laget den første filmen, og det er ikke så ofte man får sjansen til å reise tilbake og møte den samme gjengen igjen. Til og med jobbe med samme materiale, forteller han VG da vi møter ham.



Skargård beskriver innspillingen av den første «Mamma Mia!»- filmen som en ferie med venner.

– Vi var sammen ute på den lille øya i det adriatiske havet. Vi danset og sang, pratet sammen, det var fantastisk. Og når vi kom tilbake nå så bare fortsatte vi der vi slapp, sier han med et smil om munnen.

Gjensynsglede

Gleden som gjenspeiles i begge filmene er ifølge Skarsgård et resultat av all hyggen og moroa de hadde på settet.

– Man kan ikke bare finne på og regissere en sånn følelse, det må være ekte.

VG møter Stellan Skarsgård i hjembyen Stockholm . Fra suiten på Grand hotell peker han bort på leiligheten sin, som ligger på Sødermalm.

– Jeg har aldri flyttet herfra, jeg har alltid bodd her, i Stockholm, forteller han.

Åtte barn

Skuespilleren har aldri ønsket å bosette seg i Los Angeles, til tross for en blomstrende karriere i Hollywood.

– Det er bedre å bo her, og jobbe der.

I dag er Stellan gift med den irske produsenten Megan Everett (42), og paret har sønnene Ossian (9) og Kolbjørn (6) sammen. Fra før har han fem barn med eks-konen My Skarsgård, som han var gift med i over 30 år.

Men med åtte barn i alderen 41 til 9 år, har Stellan bestemt seg for at nå får det være nok. Skuespilleren har sterilisert seg.

Som far, så sønner

Eldstemann Alexander (41), som kanskje er den mest kjente i søskenflokken, har gått i sin fars fotspor, og er ikke alene om det. Også Gustaf (37), Bill (28) og Valter (22) har valgt skuespilleryrket, og pappa Skarsgård har tidligere uttalt at barna er det han er mest stolt av i livet sitt.

Han tror at nettopp det at han har jobbet som skuespiller i alle år, har fått sønnene til å drømme om den samme karrieren.

– De har levd med meg og midt oppi midt liv siden de ble født, så de er jo ikke upåvirket av det. Det har vært en del av deres oppvekst.

– De har sett at jeg har det veldig gøy i alt jeg gjør. At jeg liker jobben min. Det har det sett. Men de har også sett baksiden av det å være kjent. De har ingen illusjoner om det.

Røde løpere, premierer og reising har de vært med på siden de var små, og ifølge Skarsgård er de klar over at skuespilleryrket ikke bare handler om fest og moro.

– De kom inn i bransjen på en fin måte, med realistiske forventninger. De vet at dette handler om samarbeid. Vi jobber sammen alle sammen, og alle jobber hardt. Ingen divaer eller dårlig oppførsel er akseptert, understreker veteranen.

– De vet at dette er et råslit, og hardt arbeid.

Klart seg selv

Han er tydelig på at sønnene aldri har fått noe gratis på grunn av ham.

– Jeg har ikke åpnet noen dører, anbefalt dem til noen, fikset agenter, ingenting. De har vært nødt til å gjøre alt selv. Og det har de klart bra, sier han og smiler.

Hvordan de lever livene sine og hvilke valg de tar mener han får være opp til dem.

– Etter sekstenårsalder er det deres problem. Vil de ha et råd, spør de meg om noe, så får de svar. Men de vet mer om sine liv enn det jeg gjør.

Han tror ikke det er noen god idé å lede barna sine i en bestemt retning.

– Da guider jo du dem i retningen du ønsker de skal gå. Ikke det som er best for barnet. Og går det bra for barnet, da er det ikke takket være barnet, da er det takket være deg. Og går det til helvete, så er det også din feil.

Jobber gjerne i Norge

For ham har det viktigste alltid vært å gi barna et trygt og godt utgangspunkt.

– Har de det klarer de å ta avgjørelsene sine selv derfra.

I dag jobber Stellan Skarsgård over hele verden, og i tillegg til at han har gjort det stort i typiske amerikanske «blockbusters» som «The Avengers», «Thor», «Pirates of the Carribean» og ikke minst «Mamma Mia», har han ofte vært å se på lerretet i norske filmer. «Kongen av Bastøy», «En ganske snill mann» og «Kraftidioten» er noen av dem.

– Jeg har gjort flere norske enn svenske filmer de siste tyve årene. Jeg jobber spesielt mye med Hans Petter Moland, men også med andre regissører. Jeg har mye kontakt med Norge.