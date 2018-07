HJELP: I en video før fødselen fortalte Vasstrand at hun trengte hjelp med å få i gang fødselen. Foto: Privat

«Funkygine» har blitt mamma for tredje gang: – Jeg nyter livet som trebarnsmor

Publisert: 19.07.18 20:31 Oppdatert: 19.07.18 21:36

«Funkygine» og fotballspiller Morten Sundli (28) har blitt foreldre til en liten gutt.

Treningsbloggeren Jørgine «Funkygine» Vasstrand (29) har blitt mamma – åtte dager over termindato som var satt 10. juli.

Til VG forteller treningsbloggeren at alt står fint til med henne og det nye familiemedlemmet.

– Jeg er i kjempefin form. Vi er allerede hjemme igjen, og jeg nyter livet som trebarnsmor, forteller Vasstrand til VG.

Den lille gutten, som kom til verden onsdag morgen, veide 4399 gram og var 51 centimeter lang. Gutten får navnet Milano.

Stupte for å få i gang fødselen

I en oppdatering på bloggen sin tirsdag bekreftet Vasstrand at hun onsdag skulle legges inn på Ullevål sykehus for å få hjelp til å sette i gang fødselen.

Dette er første barnet hun og ektemannen Morten Sundli (28) har sammen. Svangerskapet var det tredje for Vasstrand, som har to barn fra et tidligere ekteskap.

– Meg og Morten er i lykkerus. Det har vært helt nydelig å dele dette øyeblikket med familien, sier hun.

Før fødselen delte treningsbloggeren en video der hun prøvde ulike tiltak for å få i gang fødselen – alt fra treningsøkt, vasking av gulv og stuping i sjøen.

I blogginnlegget skriver Vasstrand at hun ikke har vært i nærheten av mobilen de siste dagene.

– Men jeg ser nå at nyheten allerede har blitt delt på ulike nettaviser og sosiale medier. Til og med navnet nevnes i noen artikler... og vi som trodde vi skulle få fortelle det selv.

Dog lover bloggeren å holde lesere og følgere oppdatert mellom gjøremålene som følger med en nyfødt baby i hus.

Graviditeten endret forholdet til kroppen

Vasstrand fronter både trening og sunn livsstil på bloggen og Instagram. Hun har alltid vært sikker på egen kropp – frem til graviditeten kom.

– Jeg gleder meg til ikke å være gravid lenger. Men jeg er veldig takknemlig for at jeg kunne bli det, og at Morten og jeg skal bli foreldre, sa hun den gang.

Tidligere i år kom treningsbloggeren med boken «Sterk utenpå, sterk inni», der hun blant annet åpner opp om det vanskelige bruddet med eksmannen. I skrivende stund har «Funkygine» over 435.000 følgere på Instagram.

