KRITIKK: Jimmy Fallon fikk mye kritikk for dette stuntet. Nå også fra Donald Trump selv.

Trump ut mot Fallon: – Vær en mann

Publisert: 25.06.18 10:13

Donald Trump tok seg tid til å sende et stikk til talkshow-programleder Jimmy Fallon etter at Fallon beklaget stuntet der han gned på presidentens hår på «The Tonight Show».

Det var i forrige uke Jimmy Fallon i en podkast med Hollywood Reporter sa at han «gjorde en feil» og beklaget om han gjorde noen sinte. Han sa også at han ville gjort det annerledes om han kunne, ifølge AP .

Det var i episoden som ble sendt 15. september 2016 at Jimmy Fallon spøkte med daværende presidentkandidat Trump og klappet ham på håret .

– Jeg gjorde det ikke for å «normalisere» ham eller for å si at jeg støtter hans politiske synspunkter, sier Fallon i podkasten.

Han fikk i ettertid kritikk både fra Trump-motstandere som mente han hadde vært for myk med kandidaten og fra Trump-tilhengere som mente det hele var nedlatende. Fallon beklaget hendelsen også til New York Times og Vanity Fair i fjor .

Natt til mandag reagerer president Trump på uttalelsene fra talkshowverten, og skriver på Twitter:

«Jimmy Fallon syter nå til alle over at han gjorde det berømte «hår-showet» med meg (hvor han rotet til sveisen mitt skikkelig), og at han nå ville gjort det annerledes fordi det angivelig «menneskeliggjorde» meg. Han er under press. Han ringte meg og sa «monster-seertall». Vær en mann, Jimmy!»

Twitter-meldingen kommer blant uttalelser om immigrasjonspolitikk, tollregler og grensekontroll. Søndag kom presidenten også med et nytt forslag til immigrasjonspolitikk: At ulovlige innvandrere skal kunne sendes tilbake uten å være innom rettssystemet. Det mener UCLA-sjefen at kan være ulovlig.

