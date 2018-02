SPELLEMANN-KLAR: Alan Walker står på scenen under årets utdeling. Foto: Patrick da Silva Sæther/VG

Alan Walker (20) klar for Spellemann-opptreden

Publisert: 18.02.18 14:01 Oppdatert: 18.02.18 17:44

RAMPELYS 2018-02-18T13:01:25Z

Bergensartisten droppet fjorårets utdeling da han vant prisen for «årets låt». I år er han klar for å innta scenen – med en nominasjon i lomma.

EDM-stjernen er nå annonsert som artist under Spellemannprisen 2017, 25. februar, skriver arrangøren i en pressemelding.

Også i år er han nominert til «årets låt», for «Alone».

– Det er en ære å få åpne årets Spellemann-show. Jeg gleder meg stort til både opptredenen og til å sitte som nominert i salen. I fjor kunne jeg dessverre ikke være med på prisutdelingen, så jeg er veldig glad for at jeg får være der i år, sier Walker i pressemeldingen.

Walker stiller med fullt band på scenen, før første gang i Norge, og etter det VG erfarer blir det flere overraskelser blant vokalistene som bidrar under opptredenen førstkommende søndag.

– Vi har brukt mye tid på å forberede opptredenen, og jeg håper folk liker det vi kommer med, sier 20-åringen videre.

I slutten av fjoråret skulle Walker opptre under Nobelpriskonserten, men valgte å avlyse på grunn av høyt arbeidsnivå. Til VG fortalte han at sykmeldte seg fordi han var redd for å gå på en smell.

– Nå i det siste har det vært så ekstremt mye. Når jeg ser tilbake på de siste fire–fem ukene har jeg reist omtrent fem ganger rundt jorden, fortalte han da.

Alan Walker slo gjennom i 2015 med låten «Faded», som i skrivende stund er spilt av over 785 millioner ganger på Spotify.

Kygo, eller Kyrre Gørvell-Dahll, er nominert i fire kategorier under årets Spellemann. Han har imidlertid andre planer under festkvelden, og dropper utdelingen for fjerde gang.

Andre artister som er offentliggjort til Spellemannprisen er Hkeem, Dangy, GURLS og Erlend Ropstad.