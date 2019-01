Humor-stunt skapte kaos i Dagsnytt 18

RAMPELYS 2019-01-21T18:10:39Z

Komiker Yousef Hadaoui ble bedt om å forlate studio.

Publisert: 21.01.19 19:10 Oppdatert: 21.01.19 19:38

Humorprisen har de siste dagene vært i hardt vær, blant annet for at ingen kvinner fikk pris. Blant de som har vært kritiske er komiker Sigrid Bonde Tusvik, som har fortalt at hun forlot arrangementet i protest.

Mandag kveld var det duket for debatt i Dagsnytt 18, og TV-produsent Trond Kvernstrøm, som står bak prisen sammen med komiker Morten Ramm, var blant de inviterte.

– Jeg er jo usikker på om jeg er med i en sketsj, eller om jeg er live på NRK, men jeg kan prøve å forklare hvordan det er lagt opp da. Det er lagt opp veldig likt som man gjør på Gullruten eller Spellemann eller Amanda, at de som er nominert...sa Kvernstrøm.

– Nei, det her klarer jeg ikke, du må faen meg holde kjeft, avbrøt komikeren Yousef Hadaoui . Ordene falt tilsynelatende til en person som ikke befant seg i rommet, men det hele fikk programleder Espen Aas til å reagere:

–Jeg tror du skal forlate studio, så rydder du opp i det der ute. Vi kan ikke ha deg sittende å banne på lufta.

– Der er døren.

Programredaktør i NRK, Kyrre Nakkim, forteller til VG at episoden kom brått på de andre involverte i debatten.

– Dette er en live-sending, og da skjer det uforutsette ting. Vi vet ikke engang selv helt hva som skjedde, men vi mistenker at vi ble utsatt for et komikerstunt. Dette var ikke noe vi ønsket. Det er ikke vanskelig å kuppe en livesending om man ønsker det. Jeg må bare beklage til seerne og de andre deltagerne i debatten, sier han til VG.

Nakkim understreker at kanalen ikke ser med blide øyne på TV-stuntet.

– Nei, vi er ikke fornøyde. Vi har brukt mye tid på det vi mener er et viktig tema etter helgen. Det er ikke første gang noen bruker våre sendinger til slikt, og det er klart at vi vil ta en prat med Yousef Hadaoui før han eventuelt er en del av våre sendinger igjen.

– Hva sa Hadaoui etter å ha forlatt studio?

– Jeg var ikke der selv, så det kan jeg ikke si noe om.

– Vil det få noe etterspill?

– Vi vil nok ikke slå på stortromma, om jeg kan si det slik. Men vi liker det ikke, og vil ta en prat internt i NRK, forteller Nakkim.

Til NRK bekrefter Yousef Hadaoui at det hele var et stunt.

– Det som skjedde var at jeg ble kasta ut av Dagsnytt 18 fordi ... jeg veit ikke hva jeg skal si ... fordi jeg er gæren i hue. That's it, ass. Hvis dere ser på Satiriks 25. januar på NRK.no, så vil du kanskje forstå litt mer, sier han til kanalen.

Og:

– Man må jo spice opp litt, da. Det var litt tørt og så er det på en måte noen som snakker til meg hele tida. Så det var litt vanskelig å høre på hva han hadde å si når det er en dude som snakker til meg, forklarer han.

Ifølge NRK, skal han ha forsøkt å gi inntrykk av at en ulv forfulgte ham inn i studio.

Til VG forteller en av de andre involverte i debatten, Trond Kvernstrøm, at han ikke ble overrasket over scenenes om utspilte seg.

– Jeg skjønte fort at det handlet om et sketsj, og at han ikke var opptatt av debatten, sier han til VG.

– Når skjønte du det?

– Jeg hadde en liten magefølelse allerede før det begynte, og på det første «hylet» skjønte jeg at han ikke var der for debattere, mener Kvernstrøm, som er ordknapp på hva han synes om stuntet.

– Alle velger sin måte å få oppmerksomhet på, og har ingen kommentar til det, sier han til VG.

I sosiale medier lot ikke reaksjonene vente på seg: