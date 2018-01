MINNES VENNEN: Jake Gyllenhaal og Heath Ledger spilte sammen i «Brokeback Mountain». – Han er dypt savnet, sier Jake Gyllenhaal. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Gyllenhaal hyller Heath Leadger 10 år etter hans død

Publisert: 23.01.18 02:42

– Han var en utrolig kraft, og er dypt savnet, sier venn og skuespillerkollega Jake Gyllenhaal om Heath Ledger.

Mandag var det ti år siden Heath Ledger ble funnet livløs i sengen sin i New York, 28 år gammel.

Obduksjonen viste at australieren døde av en ulykksalig blanding av reseptbelagte medisiner og sovetabletter . Dødsfallet ble regnet som et uhell .

– Jeg tror Heath betydde mye for svært mange, både for de som var fans og for dem som kjente ham personlig. Han var en utrolig kraft, og er dypt savnet, sier Jake Gyllenhaal til E! News .

Minnes av eks-kjæresten

Også Naomi Watts hyller Heath Ledger på tiårsdagen for hans død. Watts og Ledger var et par i nesten to år, før det ble slutt mellom dem i 2004.

I en post på Instagram beskriver Watts eks-kjæresten som «en sann original» og en følsom person med en vakker sjel.

– Han hadde karisma, styrke, humor og talent. Jeg vil aldri glemme ham, skriver hun.

Ba ham være forsiktig

Da Heath Ledger døde, hadde han hatt søvnproblemer over lengre tid. I tillegg hadde han vært gjennom flere krevende filminnspillinger – blant annet med rollen som Jokeren i «The Dark Knight».

Sommeren 2007, under innspillingen av «The Dark Knight», tok også forholdet til Michelle Williams slutt .

I et intervju med bladet PEOPLE i 2017 fortalte Kate Ledger, Heath Ledgers søster, at han var sitt sedvanlige, lykkelige selv sammen med henne og andre familiemedlemmer i ukene før han døde.

Samtidig visste hun at han slet med sykdom. I ukene før han døde ba søsteren ham om å være forsiktig med medisiner.

– Jeg ba ham om å være veldig forsiktig med å blande ting. Han svarte bare «Katie, kom igjen, selvsagt», sa hun.