BRUDD: Amsterdamturen til Mena endte opp i rullestol.

Maria Mena har brukket foten

Artisten slipper gips og operasjon, men er «ute av drift» i tre uker: – Feilberegnet avstanden fra stolen til gulvet, rett og slett.

«Så, jeg brakk foten min i Amsterdam. Men det var verdt det!» skriver artist Maria Mena (36) på Instagram torsdag.

Sammen med teksten har hun postet flere bilder. På et av dem sitter hun i en rullestol, på et annet ser man en lege bandasjere foten hennes.

Når VG tar kontakt med henne virker hun likevel å ta «brudd»-nyheten ved godt mot:

– Jeg må jo bare le av det her, det er ikke så veldig spennende. Jeg har lyst til å si at jeg løp sammen med en stor «pack of wolfs», men det var det ikke.

– Jeg prøvde fikse noe i et vindu som var litt høyt oppe. Sto på en stol og feilberegnet avstanden fra stolen til gulvet, rett og slett. Så jævla teit.

Maria Mena, her fra 2019.

Bruddet var heldigvis av en fin karakter. Hun slipper operasjon, men er nå «ute av drift» i tre uker.

– Jeg har ingen spillejobber, det er deilig. Det eneste som er dritt er at jeg ikke kan trene, sier hun på sin egen Instagramstory.