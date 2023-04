GIFTER SEG: Tish Cyrus, mor til superstjernen Miley Cyrus og den noe mer ukjente artisten Noah Cyrus, sa ja da Dominic Haakon Myrtvedt Purcell fridde.

Miley Cyrus’ mor sa ja

Et halvt år etter at Tish Cyrus (55) fant kjærligheten med den halvt norske «Prison Break»-stjernen Dominic Purcell (53), er det duket for bryllup.

Det melder flere amerikanske medier søndag, deriblant People. Purcell skal ha gått ned på kne og bedt Cyrus om å gifte seg med ham, og svaret hennes skal ha vært:

«Tusen ganger ... JA» med hjerteemoji bak. Purcell er selvfølgelig tagget på innlegget som Cyrus selv har lagt ut på Instagram.

Fembarnsmoren Tish Cyrus har tre biologiske barn med countrystjernen Billy Ray Cyrus, blant andre artistene Miley og Noah. Forholdet mellom Miley Cyrus’ foreldre har åpenbart vært turbulent gjennom årene, ettersom de to ganger – første gang i 2010 – har forsøkt å skille seg fra hverandre.

Begge gangene har de kommet sammen igjen, men i fjor ble det skilsmisse for godt. Rettspapirene den gangen viste at de faktisk ikke hadde bodd sammen på to år.

Han som fridde til Cyrus heter egentlig Dominic Haakon Myrtvedt Purcell og har norsk far og bestefar. Purcell har en rekke filmroller bak seg, men er nok mest kjent som Lincoln Burrows i TV-serien «Prison Break». Han spiller også i serien «Legends of Tomorrow» som hadde sin premiere allerede i 2016.

Purcell er på sin side også skilt og har fire barn.

Det var i november i fjor at det ble offentlig kjent at Cyrus og Purcell var blitt et par.

Tish Cyrus jobber til daglig som manager for sine barn, Miley og Noah, noe hun har gjort helt siden karrierene deres startet.

