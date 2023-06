ROMANSE? Louise Angelica Riise kommenterer romanseryktene mellom henne og David Eriksen.

Louise Angelica Riise om David Eriksen: − Vi har jo vært på date

I søndagens episode av Iselin Guttormsens podkast får Louise Angelica Riise spørsmål om kjendismanager David Eriksen.

I podkasten snakker Louise Angelica Riise (33) blant annet samlivsbruddet med John Arne Riise (42). Hun åpner seg også om tiden etter bruddet, og forteller om den nye tilværelsen som alenemamma.

Mot slutten av episoden stiller også Guttormsen Riise spørsmål fra følgerne.

– Jeg har fått ganske mange spørsmål om dette faktisk, du vet sikkert hva det blir nå. Det er ikke bare en, men flere lure på om du dater David Eriksen? spør Guttormsen.

– Emh, sier Riise og nøler.

– Jeg dater jo litt, og vi har jo vært på date. Så det er jo sikkert der disse ryktene kommer fra.

Guttormsen spør om det er sånn at folk har sett dem sammen i offentligheten. Det svarer Riise bekreftende på.

– Også har vi jo kjent hverandre i mange mange år. Så det er ikke sånn at dette er helt nytt, vi har jo blant annet vært i Las Vegas sammen for mange år siden med Betsson. Så vi kjenner hverandre fra før, sier Riise.

– Dette er hyggelig. Nå skal jeg prate med David etterpå, sier Guttormsen før de begge ler.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Eriksen og Riise for en kommentar.

Det var i april 2021 det ble kjent at Louise Angelica Riise og John Arne Riise skulle gå fra hverandre etter syv års ekteskap. De to skiltes som «gode venner».

I podkasten til Guttormsen åpner Riise seg også om det å gå gjennom en skilsmisse samtidig som man har et barn.

– Man sitter igjen med en følelsen av at «fader skulle man gitt det en sjanse til». Det er nok sikkert derfor vi ikke hev oss rundt og signerte disse separasjonspapirene med en gang. For jeg tror at etter en sånn periode, sånn som corona, så hadde vi godt av å være fra hverandre en god stund. Så kan man eventuelt kjenne på om det er noe der.

– Men så gikk det ikke sånn, men da har man gitt det et ekstra forsøk.

Det var i i fjor det ble kjent at David Eriksen og samboeren, Hedvig Glestad, hadde gjort det slutt.

De to hadde både et offentlig forhold og et offentlig brudd gjennom TV-serien «Alle elsker David».

David Eriksen jobber til daglig som kreativ leder og manager i sitt eget selskap, Eccentric People. Han er også manager til Iselin Guttormsen.