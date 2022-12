Barbara Walters i 2008 under en paneldebatt for ABCs "The View".

Barbara Walters er død

Den amerikanske journalisten og TV-legenden Barbara Walters er død, 93 år gammel, melder ABC News.

NTB

Hun skapte overskrifter da hun i 1976 ble den første kvinnelige ankerkvinnen på kveldsnyhetene i ABC News.

I løpet av en karriere over fem tiår i NBC og senere ABC fikk hun tolv Emmy-priser, blant dem elleve under de mer enn tre tiårene hun var ansatt i ABC.

Walters' siste opptreden var som medvert i programmet «The View» i 2014, men hun fortsatte som produsent for programmet, og gjorde flere intervjuer og for ABC News også etter det.

Gjennom årene intervjuet hun store navn som Fidel Castro og Vladimir Putin, Richard Nixon, Ronald Reagan og Donald Trump.

Barbara Walters intervjuet i 1980 tidligere president Richard M. Nixon. Hun var en pioner i TV-bransjen. Fredag 30. desember døde hun, 93 år gammel.

Walters fikk ry på seg for å stille vanskelige spørsmål.

– Jeg spurte Vladimir Putin om han noen gang hadde beordret drap på noen. Han svarte nei, har hun sagt.

Etter at Castro døde i 2016, sendte Walters ut en uttalelse der hun fortalte at Castro hadde kalt de to intervjuene med ham «flammende debatter».

– Under disse anledningene gjorde han det klart overfor meg at han var en absolutt diktator og at han var standhaftig motstander av demokrati. Jeg sa til ham at det vi var mest uenige om var betydningen av frihet, uttalte hun.

I 1999 fulgte 74 millioner seere med da Walters intervjuet Monica Lewinsky om affæren med daværende president Bill Clinton. Mot slutten av intervjuet spurte Walters Lewinsky:

– Hva kommer du til å si til dine barn når du får dem?

– Mamma gjorde en stor feil, svaret Lewinsky.

Walters kommenterte deretter:

– Og det er årets underdrivelse.