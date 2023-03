SNOOP DOGG: Den 51 år gamle rapperen Snoop Dogg, her avbildet under en konsert i Amsterdam, vil til England for å spille for kong Charles.

Snoop Dogg vil rappe for kong Charles: − Få det til å skje

Den amerikanske rapperen Calvin Cordozar Broadus Jr (51), bedre kjent som Snoop Dogg, vil til England for å opptre.

– Jeg har lyst til å opptre under kroningen, få det til å skje, sier rapperen ifølge den britiske avisen The Sun, som flere medier har sitert.

6. mai, i Westminster Abby, skal Charles den tredje krones til konge av Storbritannia. Erkebiskopen av Canterbury er den som står for kroningen.

Charles ble konge av Storbritannia da hans mor, dronning Elizabeth, døde i september i fjor, men kroningen skjer først i mai.

Det er lagt opp til en tre dagers feiring, med blant annet en kroningskonsert 7. mai ved Windsor Castle. Det er her rapperen Snoop Dogg vil opptre.

I sitt program for kroningen skriver Buckingham Palace at konserten vil «Bringe globale musikkikoner og samtidsstjerner sammen for å feire den historiske anledningen».

KRONING: 6. mai krones Charles til konge av Storbritannia.

Den 51 år gamle «West Coast-rapperen» Snoop Dogg har en brokete fortid med Storbritannia, men har en rekke ganger uttalt seg om sin begeistring for den avdøde dronning Elizabeth.

– Da de prøvde å sparke meg ut av England, kom dronningen med en kommentar om at barnebarna hennes elsket «Snoop Doggy Dogg», og at han ikke hadde gjort noe galt i Storbritannia, så hun ga meg tillatelse til å være her, sa rapperen i 2015 ifølge The Guardian.

På 90-tallet skulle Snoop Dogg til England for å spille en rekke konserter. Samtidig sto han overfor en drapssiktelse i Los Angeles. Det fikk flere til å ta til ordet for at han ikke burde slippes inn i landet. Siktelsen ble senere droppet.

Den britiske avisen Daily Star hadde blant annet en forside den gang som lød: «Kast ut denne onde jævelen», men et bilde av rapperen.