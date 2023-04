BERØMT: Ashley Graham, her på Oscar-nachspiel i Los Angeles i mars.

Supermodell Ashley Graham: − Fortsatt en kamp

Ashley Graham (35) er berømt for sine former, men hun mener motebransjen fortsatt har en lang vei å gå.

Amerikanske Graham, ofte omtalt som «plus size»-modell, har i mange år vært en forkjemper for at alle kroppsfasonger skal vises frem på moteshow.

Fortsatt etterlyser hun mer mangfold i egen bransje.

– Jeg har jobbet som modell i over 20 år, og jeg kjemper fortsatt en kamp for at ulike størrelser skal behandles likt, både på catwalken og på forsiden av bladene, sier Graham til People.

– Det har aldri føltes som vi har kommet i mål, legger hun til.

Graham mener moteindustrien har en stor jobb å gjøre på dette området.

– Og derfor sier jeg alltid til unge kvinner og andre kvinner som også må slåss for det de tror på, at de ikke må gi seg. Fortsett å kjempe og brenne for hva det enn er du ønsker å forandre.

Selv er Graham mamma til tre gutter, en treåring og tvillinger på ett år.

MOTESHOW: Ashley Graham på en visning i London i desember i fjor.

Graham er imidlertid opptatt av å forsikre at hun kan føle seg usikker i eget skinn. Hun prøver da å berolige seg selv med at det er ok å innrømme nettopp det.

– Jeg orker ikke å late som. For jeg har latet som før. Men det er greit å ha sånne øyeblikk, og det er greit å kjenne på disse følelsene. Man må bare ikke drukne seg i dem, mener hun.

SELFIE: Ashley Graham foreviger seg og gravide Rihanna på rød løper før Oscar-gallaen i mars.

Da Graham lot seg intervjue av samme ukeblad i 2018, uttalte hun at skjønnhet for henne alltid har handlet om noe helt annet enn størrelse på kroppen.

– Man må vise frem kvinner som ser ulike ut, for vi er alle ulike. Den forskjellen må vi prise, sa hun den gangen.

Graham var for øvrig TV-reporter før Oscar-utdelingen i Los Angeles i forrige måned. Da fikk intervjuet med Hollywood-stjernen Hugh Grant (62) mye oppmerksomhet.

