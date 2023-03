Terry Sanderson i retten: − Hørte et forferdelig skrik

Terry Sanderson vitner mandag, når rettssaken mellom ham og Gwyneth Paltrow (50) går inn i sin andre uke.

Etter syv års krangling, skal retten avgjøre hvem av de to som var skyld i smellen i slalåmbakken i Deer Valley Resort i Park City i 2016.

Mandag skal en av sakens hovedpersoner, Terry Sanderson, innta vitneboksen. Paltrow vitnet i to timer fredag.

– Jeg husker bare at jeg falt ned og at jeg hørte et forferdelig skrik og deretter «bom». Det var som om noen var ute av kontroll og hadde truffet et tre og skulle dø, sier Sanderson i retten.

Etter å ha hørt skriket, hevder han at han ble slått hardt i ryggen.

– Jeg har aldri blitt truffet så hardt, sa han.

– Det siste jeg husker er at alt er svart.

Bakgrunnen for saken er at Sanderson hevder han ble påført en traumatisk hjerneskade, fire brukne ribben og andre skader da Paltrow angivelig kjørte inn i ham med «voldsom kraft».

Paltrow hevder derimot at det var Sanderson som kjørte inn i henne. Hun har gått til motsøksmål, og mener Sanderson overdriver skadene, og at han forsøker «å utnytte hennes kjendisstatus og rikdom».

Det er også ventet Brad Falchuck, Paltrows mann og hennes to barn Apple og Moses Martin, skal vitne mandag. Alle dektok på skituren i 2016.