INDRE BARRIERER: Da Johanna Grønneberg Mesa falt for en kvinne måtte hun gå i seg selv.

– Jeg har puttet meg selv i en bås om at jeg ikke faller for damer

TV-kjendis Johanna Grønneberg Mesa (43) forelsket seg i en kvinne. Det tok tid å akseptere – både for enkelte rundt henne, og overfor seg selv.

– Det er kjemperart, for jeg har jo aldri vært sammen med en kvinne før, sier Johanna Grønneberg Mesa på telefon til VG.

Hun befinner seg i huset ved Newport Beach i California, som hun deler med sin nye samboer Madison Wheeler (30).

I august i fjor ble det kjent at Mesa og den daværende ektemannen Vincent Prymer gikk hver til sitt etter 14 års ekteskap.

Prymer er fortsatt en av hennes beste venner, ifølge Mesa. Hun sier de samarbeider godt om å oppdra deres to barn sammen – datteren på 10, og yngstemann som kom til verden i fjor vår.

VENNER: Johanna Grønneberg Mesa og daværende ektemann Vincent Prymer under premiere på filmen «Birkebeinere» på Colosseum kino i 2016.

Det skulle ikke gå lang tid før 43-åringen falt på nytt.

– Vi møttes ganske kort tid etter min skilsmisse. Hun er min datters fotballtrener, for å gjøre det mer galskap enn det allerede er, sier Grønneberg Mesa og ler.

Men Mesa måtte forsere noen psykologiske barrierer før hun fullt ut erkjente at hun var forelsket.

– Jeg har puttet meg selv i en bås om at jeg ikke faller for damer, sier hun.

Hun understreker samtidig at hun ikke har vært «skaplesbisk» hele sitt voksne liv.

– Jeg faller for personer, og denne gang falt jeg for «Maddy», sier Mesa.

Grønneberg Mesa har de siste årene vært å se i «Farmen kjendis» og «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis». Den tidligere MTV-programlederen vakte oppsikt også med «Johanna – prosjekt baby», som ble sendt TLC i 2012.

Johanna Grønneberg Mesa på rød løper med kjæresten Madison Wheeler.

Møter reaksjoner

Mesas nye partnervalg er ikke helt ukontroversielt for hennes nærmeste.

For datteren på 10 har det vært vanskelig, ifølge moren.

– Selv om man tenker at samfunnet går «den veien», så er det ikke like enkelt å akseptere det når det er mammaen din, sier Mesa.

– Det har ikke bare vært lett, og det er det ikke den dag i dag heller, men vi jobber med det.

Mesa forteller at hun også har blitt overrasket over andres reaksjoner på forholdet. Det bunner i kulturforskjeller mellom Norge og USA, mener hun.

– I Norge får jeg veldig mye mer støtte. Her får jeg spørsmål som: "Hvem skal ta vare på deg økonomisk nå da?" Og: "Er du sikker på at du ikke har misforstått, eller bare er forvirret?»

Hun skulle ønske hun tok til motmæle når slike spørsmål kommer, men som regel lar hun det passere, forteller Mesa.

– Jeg er litt flau over at jeg sitter stille i båten. Jeg er jo akkurat den samme som jeg har vært hele tiden.

Slipper ikke unna lenger

Når Mesa og venninnene kom inn på temaet, så de for seg at det ville være mye enklere å leve sammen med en kvinne.

– Det stemmer til en viss grad, men samtidig ser de gjennom all bullshit.

– Hvordan da?

– Jeg synes jeg kunne være mer manipulerende med eksmannen min. Det går ikke med en dame.

– Som ved å spille på sympati for eksempel?

– Haha, ja. Det går ikke lenger.

Grønneberg Mesa beskriver den nye tilværelsen som «helt sykt fin».

– Jeg har det bedre enn jeg trodde jeg kunne ha det. Jeg kjenner på en kjærlighet som jeg trodde jeg ikke var i stand til å føle, sier hun.

GLADE SAMMEN: Johanna Grønneberg Mesa og Madison «Maddy» Wheeler på restaurant i Newport beach.

– Elektrisk energi

Lørdag publiserte Grønneberg Mesa et innlegg på Instagram som flommet over av kjærlighetserklæringer til sin nye utkårede.

Den amerikanske kjæresten «Maddy» er mer nedtonet, men lar seg sjarmere av den norske kjærestens utstråling.

– Hun har en elektrisk energi. Så snart du er innenfor kretsen hennes, vil du ikke ut av den, sier Madison Wheeler til VG.

– Hvordan er hverdagslivet sammen med Johanna?

– Nokså vanlig. Vi bor sammen og begge jobber. Det er relativt nytt, men det har vært ganske bra så langt, sier hun.

Grønneberg Mesa røper at hun for tiden arbeider med et nytt TV-prosjekt, men vil ikke dele hva det går ut på.