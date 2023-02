OPPGITT: Britney Spears på en filmpremiere i Los Angeles i 2019.

Britney Spears tar oppgjør mot påstander om alvorlige problemer

– Jeg får vondt i magen av at det er lovlig å finne på historier om at jeg nesten døde, skriver Spears på Instagram.

Torsdag publiserte det amerikanske underholdningsmediet TMZ en artikkel om at Britney Spears’ familie og venner hadde planlagt en konfrontasjon med popstjernen, etter at hun angivelig skal ha slitt med rusmisbruk og sin psykiske helse.

Nettstedet viste til flere ikke-navngitte kilder som de skrev var tett på Spears og mente de var blitt skremt av hennes uberegnelige oppførsel.

– Jeg frykter hun kommer til å dø, siterte TMZ en anonym kilde som skulle være i jevnlig kontakt med Spears.

Kort tid etter nyhetsmeldingen kastet flere amerikanske medier seg over saken, inkludert People, Page Six og E! Online.

I Norge kastet Se og Hør seg også over saken.

Nå tar popstjernen oppgjør mot påstandene.

– Jeg får vondt i magen av at det er lovlig å finne på historier om at jeg nesten døde, skriver Spears i et innlegg på Instagram.

– På et tidspunkt må nok være nok, legger hun til.

For halvannet år siden besluttet en amerikansk domstol at faren James Spears ikke lenger skulle være oppnevnt som verge for datteren. I over 13 år hadde han utstrakt kontroll over hennes liv og formue.

Selv sa faren i desember i fjor at han ikke vet om datteren ville vært i live uten ordningen.

Det førte til den uformelle FreeBritney-bevegelsen, hvor mange fans støttet artisten i hennes kamp om å avslutte formynderskapet.

Både New York Times-dokumentaren «Framing Britney Spears» og oppfølgeren «Controlling Britney Spears» førte til massiv støtte til artisten rundt om i verden. Dokumentarene viser blant annet at popstjernen skal ha levd under et tidvis svært strengt regime, hvor tvang, streng kontroll og mobilovervåking skal ha forekommet regelmessig.