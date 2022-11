GRUPPECHAT: De første som fikk vite at Sigrid vant MTV EMA-prisen «Best Nordic Act» var bandet og crewet, før hun delte nyheten med familien i en gruppechat.

Sigrid: − Ja, jeg er singel

Popsensasjon Sigrid (26) vant nylig MTV-publikumspris. Nå bekrefter artisten at hun er singel etter kjærlighetsbruddet i sommer.

Ålesund-artisten Sigrid Solbakk Raabe vant i forrige helg MTV EMAs pris for «Best Nordic Act». En publikumspris som gis til den nordiske artistens om får flest stemmer av lyttere.

Hun slo ut konkurrentene Kygo, Swedish House Mafia, danske Mø og Tove Li, og gikk seirende ut som den nordiske favoritten.

– Det er jo skikkelig stas, da! Utrolig kjekt å vinne, og i så godt selskap også. De er alle jeg har sett opp til, sier hun til VG.

Hun har ikke hørt noe fra de andre nominerte enda, men forsikrer at hun kjenner alle, bortsett fra Swedish House Mafia, godt, og synes de er flotte.

Takker fansen

Raabe sier at hun først og fremst har fansen å takke for prisen. Hun kaller det for «veldig bra lagarbeid».

– Egentlig er det bare takket være fansen min. Det er jo bare publikumstemmer som avgjør denne prisen. De har stått på, og dette er like mye deres pris som min pris.

– Hvordan skiller fansen din ut fra andre?

– En fellesnevner som jeg har hørt på turné er at folk sier: «Herregud, så fine fans du har». Folk sier at de er så hyggelige, høflige, interesserte og koselige folk. Det er god stemning, og det føler jeg også. Fansen er en veldig stor grunn til at jeg føler meg trygg på scenen. Jeg liker å ha litt sånn cozy moshpit, sier sangeren.

Raabe erfarer at mange av fansen kjenner hverandre veldig godt.

PUBLIKUM: Sigrid Solbakk Raabe spilte på Amfiet under Øyafestivalen 2019 i Tøyenparken. Foto: Klaudia Lech, VG

– Det har blitt et lite community rundt alle fankontoene, og det er Discord-grupper hvor vi har lyttefester.

Nylig holdt hun sesjon på Discord, hvor hun fikk vist frem Oslo for tilhengerne. Hun har nemlig spilt inn scener fra ulike steder over hele hovedstaden til den siste akustiske utgaven av platen «How to let go» som kom nylig.

– Jeg er med i Discord-gruppene og følger med, men jeg får alltid høre at jeg må være der mer.

Singel siden sommeren

Den nye platen «How To Let Go» handler om å gi slipp på ting, forteller Sigrid.

Hun beskriver en hverdag som oppleves som stressende og med høyt tempo.

– Albumtittelen er jo mer et spørsmål om hvordan jeg skal gi slipp på ting. Jeg er jo generelt småstresset, og det er ganske høyt tempo på ting.

– Også er jeg ganske glad i å ha kontroll og vite hva som skjer. Det kan jo være vanskelig når ting går i hundre og helvete ofte. Det er mye press, og press man legger på seg selv.

Låtene handler både om kjærlighet og andre relasjoner, ifølge Sigrid.

– Klassiske ting som skjer når man er i midten av tyveårene. Låtene handler om ting man vil gi slipp på. Dumme ting man har sagt selv, eller ting andre har sagt til deg.

– Apropos kjærlighetslåter, du har jo nylig gått gjennom et brudd, stemmer det?

– Stemmer at jeg nylig har gått gjennom et kjærlighetsbrudd. Ja, jeg er singel. Det er egentlig det jeg vil si om det.

Sigrid har også tidligere bekreftet sivilstatusen til TV2.

Jul i fjor kunne Sigrid fortelle at den dyreste julegaven hun noensinne hadde fått, var fra eksen. I juni ble det omsider slutt mellom henne og Nikolai Schirmer.

Irsk pubkonsert

Planen videre for den norske artisten er å avslutte turneen i Storbritannia. Selv gruer hun seg til det, og beskriver turnélivet som det beste som har skjedd henne.

– Det er drit at turneen nå snart er ferdig. Jeg synes turne er så gøy. Det er det beste som har skjedd meg i mitt liv. Jeg elsker det. Jeg reiser med så fine folk og har det så gøy sammen.

Hun avslører at hun det hele skal avblåses med tre intime pubkonserter i Irland.

– Det var jeg som ringte bookingen og spurte om vi kunne gjøre det, fordi jeg synes det er så koselig å spille akustisk, forteller Raabe.

Etter det skal hun etter planen reise hjem og feire jul i hjembyen Ålesund. Hun avslører at hun skal unnagjøre promoteringsarbeid før hun får slappe av i skiløypen, men sangeren er svært hemmelighetsfull i detaljene.

– I desember skal jeg gjøre promo for noe britiske greier, som jeg ikke kan si så mye om. Så må jeg jo snart lage ny musikk, da. Men først skal jeg ha litt fri, dra hjem til Ålesund og stå på litt ski og slappe av, sier Sigrid.