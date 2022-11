PAR: Tish Cyrus og Dominic Purcell.

Miley Cyrus’ mamma sammen med «Prison Break»-stjerne

Tish Cyrus (55) bekrefter forholdet til skuespiller Dominic Purcell (52).

Tish Cyrus søkte i apil om skilsmisse fra country-ektemannen Billy Ray Cyrus (60) etter nesten 30 års ekteskap.

Billy Ray og Tish har fem barn sammen, deriblant superstjernen Miley Cyrus (29) og den litt mindre kjente popartisten Noah Cyrus (22). Billy Ray forlovet seg tidligere denne måneden med den australske artisten Firerose (34).

– Guds perfekte timing

De siste ukene har amerikanske medier spekulert rundt hvorvidt Tish Cyrus, som jobber som manager og produsent, også har funnet kjærligheten på nytt – i «Prison Break»-stjernen Dominic Purcell.

Nå letter hun selv på sløret – til sine 1,2 millioner følgere på Instagram.

Et bilde på InstaStory i helgen viste Tish Cyrus og Purcell bakfra, mens de satt omslynget ved et basseng. Tish tagget selv Purcell og satt på et rødt hjerte.

Hun takket samtidig kjendisfotograf Vijat M (37) for «det søte bildet».

Posten lå ute i 24 timer før det «gikk ut på dato», men skjermbilder lever videre og spres på Twitter:

Senere delte hun et bilde med teksten: «Guds perfekte timing fører til at alt blir bra. Noen ganger er det vanskelig å tro på, men det er så SANT».

People og en rekke andre medier omtaler saken.

Det var i august at observante følgere i sosiale medier la to og to sammen. Tish Cyrus kommenterte «Hi babe» under et innlegg Purcell la ut.

Purcell, aktuell i serien Legends of Tomorrow», svarte med «Hi Love».

Også Purcell er skilt – og han har fire barn.

KJENDISFAMILIE: Miley Cyrus med mamma Tish og pappa Billy Ray på en musikkgalla i Los Angeles i 2019.

I rettspapirene i vår opplyste Tish Cyrus at hun og ektemannen Billy Ray ikke hadde bodd sammen på to år.

Hun oppga samtidig standardfrasen «uforenlige forskjeller» som begrunnelse for søknaden.

I 2010 søkte Billy Ray Cyrus om skilsmisse, men de fant sammen igjen. I 2013 søkte Tish på nytt – før de nok en gang ble gjenforent.

Billy Ray Cyrus, som selv er veletablert countrystjerne og kanskje best kjent for hitlåten «Achy Breaky Heart» fra 1992, spilte sammen med Miley Cyrus i Disney-TV-serien «Hannah Montana».