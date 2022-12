SATSER: Marcus og Martinus satser stort i Sverige. Her fotografert i forbindelse med et intervju i Aftonbladet.

Marcus & Martinus om Sverige-satsingen: − Kommer aldri til å glemme Norge

Tvillingduoen sier de ble spurt om å være med i norske MGP, men takket nei. Nå er de klare for svenske Melodifestivalen.

– Dette er noe vi ble spurt om som føles veldig rett akkurat nå. Det er en utrolig gøy opplevelse som vi gleder oss masse til, sier Marcus Gunnarsen.

Onsdag ble det offisielt at Marcus og Martinus Gunnarsen (20) skal være på svenske Melodi Grand Prix.

Martinus sier de ikke kan røpe stort om showet.

– Men vi kan si at vi er entertainere, vi elsker scenen og dette er livet vårt! Vi skal gi et skikkelig show for de som ser på, og planlegger showet hver dag fremover, sier han, og fortsetter:

– Og det en spennende låt. På «Masked singer» følte vi at vi fikk vist frem stemme våre mer, og det vil vi nå også. Det er en låt hvor vi får brukt stemmene våre godt, som starter sakte og mystisk, og bygges opp til noe energisk.

Tvillingduoen vant i mai svenske «Maskorama».

– Siden corona har vi byttet PR-byrå og musikkmanagement til Stockholm, og vi har signert med plateselskapet Universal Sverige, sier Marcus.

– Musikkhovedstaden i Skandinavia

Marcus og Martinus forteller på telefon fra den svenske hovedstaden at de nå er klare for å «nå ut til flest mulig».

– Stockholm er musikkhovedstaden i Skandinavia, og vi jobber så tett opp mot Stockholm, så det er fint å ha base her. Vi har en kjempefin greie gående, sier Marcus.

– Ble dere spurt om å være med i norske MGP?

– Ja, vi ble spurt, men vi ble spurt av svenske Melodifestivalen tidligere, og det takket vi ja til, svarer Marcus.

– Dere gjør mye i Sverige nå. Er dere ferdig med Norge?

– Før corona jobbet vi også utrolig mye utenlands. Vi fikk fanbaser i andre land, så vi vil ut og hilse på alle. Det betyr ikke at vi har glemt Norge og fansen, for de betyr utrolig mye for oss. Men vi vil utvikle oss, og da må vi ut av komfortsonen og dra til andre land.

Musikkansvarlig i norske Melodi Grand Prix, Stig Karlsen, sier til VG at de ikke kommenter eventuelle prosesser som foregår i kulissene, men at dette ikke kom som noen overraskelse.

– Marcus og Martinus har jobbet målrettet mot det svenske markedet over lang tid. Melodifestivalen er et naturlig steg for dem, skriver han i en e-post.

FLYTTET: Marcus og Martiuns sier de aldri kommer til å glemme Norge, selv om de nå har flyttet mye av bedriften til Sverige.

Kjæreste

Det er ikke bare i Sverige det går bra, for Marcus har også kjærlighetslivet blomstret siste tiden.

– Ja, det er veldig hyggelig, sier han.

16. august bekreftet det svenske presseteamet til brødrene at Marcus ikke lenger var helt singel.

Mandag publiserte Aftonbladet et intervju der Marcus åpnet ytterligere opp om kjærlighetslivet og sa han var lykkelig og forelsket.

Kjæresten Nora Fossland Gartland studerer i Paris. Paret, som har vært sammen i fire måneder, har derfor et avstandsforhold.

– Jeg har aldri vært i et forhold før, så det er vanskelig å sammenligne med noe, men begge visste at det kom til å være tider der vi kom til å være fra hverandre. Det må vi bare stå i, men vi skal uansett prøve å møtes så ofte som mulig. Så langt funker det veldig fint.

Ifølge Marcus kommer kjæresten hjem fra Paris til jul, og da får de sett hverandre mer, selv om Marcus er mye på farten med musikken.

– Jeg slidet inn i hennes DM

De møttes slik man gjerne gjør i vår digitale tidsalder – på sosiale medier.

– Jeg slidet inn i hennes DM (direkte melding på Instagram red.anm.), rett og slett. Jeg føler det kan være litt vanskelig å bli kjent med jenter, fordi jeg liker ikke å dra ut å feste, jeg er ikke særlig god med jenter og snakking og flørting og sånt, så da var det lettere med sosiale medier, sier Marcus, og fortsetter:

– Jeg syns hun var en veldig pen jente, så jeg måtte sende melding. Da merket jeg ganske fort at det var veldig gøy å snakke med henne, og vi fant ut at vi måtte møtes. Heldigvis gikk det veldig bra.

– Hva syns du om at broren din har fått kjæreste da, Martinus?

– Det var på tide, svarer han lattermildt.

– Det er koselig at han har funnet noen, og han skal ha for at han klarer å treffe henne, møtes og ha så god kontakt med henne, selv om han er en travel gutt.

For Martinus er det ingen i sikte for øyeblikket.

– Det er sikker kjedelig for dere å høre, men det kommer når det kommer. Så kommer det ofte når man minst venter det.

Thailand-ferie

Nå er det mye jobb med Melodifestivalen, før duoen skal på familieferie til Thailand.

– Vi har ikke fått så mye familietid i det siste, så nå får vi en liten uke sammen i Thailand, og det blir godt.

Samtidig opplyser Marcus om at de har planer om å slippe ny musikk neste år.

– Vi har en del låter som er klare, så neste år kommer det masse ny musikk.

Tvillingartistene sier de nesten helt sikkert skal på konsertturné neste år. Men kommer de til Norge?

– Da blir det 100 prosent sikkert konserter i Norge. Norge er høyest på prioriteringslisten når det gjelder konserter. Norge er landet vi er fra og landet vi elsker mest. Vi kommer aldri til å glemme Norge, sier Martinus.

VG har i forbindelse med denne artikkelen kontaktet Marcus’ kjæreste Nora Fossland Gartland, uten å få svar.

