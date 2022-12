STJERNEPAR: Kyrre Gørvell-Dahll, bedre kjent under artistnavnet Kygo, og artistkjæresten Victoria Nadine sammen i Oslo.

Kygo og Victoria Nadine sammen på julegrantenning

Paret viste seg sammen på Tjuvholmen i Oslo, der Kygo så kjæresten synge julen inn.

Siste fredagen før desember var artistparet sammen på julegrantenning i hovedstaden.

Studentavisen ved universitetet OsloMet, Journalen, var til stede mens Victoria Nadine sang julen inn – det var også kjæresten hennes Kyrre Gørvell-Dahll, bedre kjent som Kygo.

– Det er veldig koselig å gi julestemning til folk, fortalte Victoria Nadine til Journalen.

Dagen etter julekonserten på Tjuvholmen var Nadine på P3 Gull. Kjæresten var ikke der, fordi han var på jobb, sa Nadine. Da spurte VG om de har et avstandsforhold.

– Ja, det blir jo det, men vi får det til veldig fint, sa hun.

Videre forteller Nadine at de ser hverandre ganske ofte, men at det plutselig kan gå noen uker.

– Når så du han sist?

– I går, svarte Nadine.

Nadine fortalte også om planene for julen, og sa at hun skal hjem til familien.

– Skal Kyrre være med på det?

– Det blir kanskje en liten tur hjem, ja, med familien.

Hun avslørte også at kjæresten hadde møtt familien før.

Se deler av intervjuet her:

I begynnelsen av november bekreftet Victoria Nadine (23) at hun og Kygo (31) er kjærester.

VG har tidligere skrevet at Victoria var i Las Vegas med Kygo.

Da sa pressekontakten at «hun har det veldig fint».

Hun delte også et kyssebilde med ham i slutten av oktober.

