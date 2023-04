RØK UT: Agnete Husebye og Sval Rosenløw Eeg må i dimmekamp i «Kompani Lauritzen».

Møtte frykten i «Kompani Lauritzen»: − Desidert den verste øvelsen

Konkurransen tilspisser seg i «Kompani Lauritzen», og bare seks deltagere står igjen etter nok en dimmekamp.

Spoiler! Ikke les videre om du ikke vil vite hva som skjer i lørdagens episode.

– Der og da var det helt greit. Jeg hadde veldig magefølelse på at jeg skulle hjem den dagen, også var jeg ganske sliten, så det å dra hjem var ikke noe nederlag, sier Sval Rosenløw Eeg (24) om å ryke ut av «Kompani Lauritzen».

Hun og Agnete Husebye (27) måtte møtes i dimmekamp etter aspirantene ble testet i modighet.

– Når jeg ser på programmet nå tenker jeg jo at det hadde vært gøy å komme enda lenger, men føler alle som kom lenger enn meg fortjente det veldig mye, sier Sval.

I en av hennes siste konkurranser i programmet måtte hun overkomme frykten – deltagerne skulle svømme et stykke under vann, for så å gå opp innimellom i små bokser å hente luft.

– Det var desidert den verste øvelsen for min del. Jeg hadde egentlig ikke tenkt til å gjennomføre den, sier hun.

MØTTE FRYKTEN: Sval Rosenløw Eeg gjennomførte dykkerøvelsen hun ikke trodde hun ville tørre i sin siste episode av «Kompani Lauritzen».

Likevel ender hun opp med deg hun selv kaller «den største ombestemmelsen».

– Planen min var egentlig bare å komme meg i ut vannet, men da jeg først ble litt vant til kulden var det bare å prøve å komme seg gjennom hele øvelsen. Da jeg først var ferdig kjente jeg på ordentlig mestringsfølelse, så jeg er glad jeg gjorde det til slutt.

Det er ikke bare mestringsfølelse Sval tar med seg fra «Kompani Lauritzen».

Hun forventet heller ikke at hun skulle komme til å trives så godt med å være rundt folk hele tiden.

– Jeg trodde jeg kom til å savne mer alenetid, men ble veldig overrasket over hvor komfortabelt jeg syntes det var å bo med og være rundt gruppen 24/7, sier hun.

GRUPPEN: De gjenværende kvinnene i «Kompani Lauritzen», Agnete Huseby, Iben Akerlie og Carina Dahl sier ha det til Sval.

Det vanskeligste for Svals del var å ikke vite hva de skulle gjøre hver dag.

– Jeg syntes ting er mer overkommelig hvis man har litt tid til å forberede seg mentalt, men her måtte man bare hoppe i det. Det gjorde at jeg hadde noen øvelser der jeg kanskje ikke presterte så bra, bare fordi jeg ble litt overveldet i øyeblikket.

Da hun kom hjem catchet hun opp med venner og familie, og så «var det ganske fort tilbake til hverdagen igjen».

– Er det noe fra oppholdet du har tatt med deg videre?

– Jeg har faktisk begynt å re opp sengen hver dag, og det gjorde jeg ikke før. Jeg har også lært at det er ikke alltid hjelper å overtenke og evaluere ting for mye, noen ganger må man skru av hodet og bare gjøre.

